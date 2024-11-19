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A Mili Takım Uluslar Ligi'nde Puanı Bulunmayan Karadağ'a 3-1 Mağlup Oldu!

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A Mili Takım Uluslar Ligi'nde Puanı Bulunmayan Karadağ'a 3-1 Mağlup Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.11.2024 - 00:42

Vincenzo Montella yönetiminde UEFA Uluslar B Ligi'nde boy gösteren A Milli Takımımız, gruptaki son maçında bu zamana kadar puanla tanışamayan, tüm maçlarını kaybeden, C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Ligi'ne direkt olarak yükselme şansını kaybetti.

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Galler ile 0-0 berabere kalmıştık.

Galler ile 0-0 berabere kalmıştık.

Ay-yıldızlılar, 16 Kasım Cumartesi günü gruptaki 5. maçında Galler'i Kayseri konuk etmiş, sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

İddiası olmayan Karadağ'a 3-1 kaybettik.

İddiası olmayan Karadağ'a 3-1 kaybettik.

Grupta puanı bulunmayan, organizasyondaki ilk 5 maçta 1 gol atan Karadağ, Milli Takımımıza ilk yarıda 2 gol attı. Ev sahibi, üç puana Krstovic'in 28, 45 ve 73'te kaydettiği gollerle uzandı. Tek golümüzü, 37. dakikada Kenan Yıldız kaydetti. Bu skor, gruptaki tüm dengeleri de değiştirdi.

A Ligi'ne direkt olarak yükselme fırsatı kaçtı.

A Ligi'ne direkt olarak yükselme fırsatı kaçtı.

Galler, son maçta İzlanda'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı ve 12 puanla grubu lider olarak noktaladı. Direkt olarak A Ligi'ne yükseldi. Biz ise 11 puanla grubu ikinci basamakta bitirdik. A Ligi'ne yükselmek için, A Ligi'ndeki 3.'lerden birisiyle play-off oynayacağız. 

A Ligi'ni 3. bitiren ülkeler: İskoçya, Belçika, Sırbistan, Macaristan

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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