A Mili Takım Uluslar Ligi'nde Puanı Bulunmayan Karadağ'a 3-1 Mağlup Oldu!
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A Mili Takım Uluslar Ligi'nde Puanı Bulunmayan Karadağ'a 3-1 Mağlup Oldu!
Vincenzo Montella yönetiminde UEFA Uluslar B Ligi'nde boy gösteren A Milli Takımımız, gruptaki son maçında bu zamana kadar puanla tanışamayan, tüm maçlarını kaybeden, C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Ligi'ne direkt olarak yükselme şansını kaybetti.
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Galler ile 0-0 berabere kalmıştık.
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İddiası olmayan Karadağ'a 3-1 kaybettik.
A Ligi'ne direkt olarak yükselme fırsatı kaçtı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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