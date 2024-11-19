Mike Tyson'ı Yenen Jake Paul Dünya Şampiyonu Daniel Dubois'in Maç Teklifini Küçümsedi!
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Mike Tyson'ı Yenen Jake Paul Dünya Şampiyonu Daniel Dubois'in Maç Teklifini Küçümsedi!
Geçtiğimiz hafta Mike Tyson ile Jake Paul ringde kozlarını paylaşmış, tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Milyonların takip ettiği mücadelenin kazananı Paul olmuştu. Tarihe geçen maçı kazanan isme, Daniel Dubois teklifte bulundu. Paul, bu çağrıya pek sıcak bakmadı.
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IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois, efsane Mike Tyson'u yenen Jake Paul'e mesaj attı.
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27 yaşındaki kemer sahibi, mesajında "Merhaba Jake, hafta sonu iyi gidiyor ama dünyanın meşhur ağır sıklet şampiyonu ile dövüşürken nasıl hissedersin? Daniel Dubois seni çağırıyor. Hadi başlayalım" dedi.
Mike Tyson'ı yenen isim, bu mesajı alaylı bir dille ele aldı ve şunları söyledi: "12 yıldır boks yapıyor. Amatör ve profesyonel arasında 100'den fazla dövüşü var ve benim alt kartımda dövüştü. Nakisa'yı (Bidarian, Jake Paul'ün menajeri) Frankie Warren'la (boks organizatörü) konuşturacağım ve seni taht için sıraya sokacağım. Artur'un aksine en azından birkaç bin hayranın var."
Boks dünyasını takip edenler, sosyal medyada Paul'un aktif şampiyon bir boksör ile karşı karşıya gelmekten çekindiği belirten paylaşımlarda bulundu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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