Canlı Yayında Anlattı: Okan Buruk Osimhen'i Transfer Edeceklerine İnanamamış!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Canlı Yayında Anlattı: Okan Buruk Osimhen'i Transfer Edeceklerine İnanamamış!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in transfer sürecini TRT SPOR ekranlarında anlattı. Sarı-kırmızılı kulüpte tarihe geçen çalıştırıcı, yıldız ismin takımda yer alacağına inanamadığını ifade etti. Buruk, ayrıca Wanda Nara'nın Icardi'nin performansında etkili olduğunu dile getirdi. İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın 100 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı beşinci forveti konumunda bulunan Victor Osimhen'i Napoli'den kiralık olarak takıma katması büyük yankı uyandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nijeryalı golcünün, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirmesi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanmıştı.
TRT SPOR'da Stadyum Özel'e konuk olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da canlı yayında 25 yaşındaki golcünün kadroya katılacağını ilk duyduğunda "yok artık" dediğini belirtti.
51 yaşındaki çalıştırıcı, Icardi - Wanda Nara ilişkine dair de “Icardi'nin eşiyle ilgili yaşadığı sıkıntılar olmasa bambaşka bir kariyeri olurdu.” yorumunda bulundu.
Okan Buruk'un Osimhen'in transfer sürecini anlattığı anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın