98. Gazi Koşusu İçin Tribündeki Yerini Alan Ünlülerin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
98. Gazi Koşusu İçin Tribündeki Yerini Alan Ünlülerin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun bu yıl 98'incisi gerçekleşti. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışı birbirinden ünlü isimler de tribünden izledi.
Şapkalarıyla dikkat çeken ünlülerin takip ettiği Gazi Koşusu'nun en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.
Hazırsanız, işte başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Burcu Kıratlı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sera Tokdemir:
3. Tuvana Türkay:
4. Dolunay Soysert:
5. Yağmur Tanrısevsin:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ece Sükan:
7. Ebru Cündübeyoğlu:
8. Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci Karayel:
9. Melodi Elbirliler Türkmen:
10. Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın