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98. Gazi Koşusu İçin Tribündeki Yerini Alan Ünlülerin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

98. Gazi Koşusu İçin Tribündeki Yerini Alan Ünlülerin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.07.2024 - 15:06

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun bu yıl 98'incisi gerçekleşti. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışı birbirinden ünlü isimler de tribünden izledi. 

Şapkalarıyla dikkat çeken ünlülerin takip ettiği Gazi Koşusu'nun en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.

Hazırsanız, işte başlıyoruz!

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1. Burcu Kıratlı:

1. Burcu Kıratlı:

2. Sera Tokdemir:

2. Sera Tokdemir:

3. Tuvana Türkay:

3. Tuvana Türkay:

4. Dolunay Soysert:

4. Dolunay Soysert:

5. Yağmur Tanrısevsin:

5. Yağmur Tanrısevsin:
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6. Ece Sükan:

6. Ece Sükan:

7. Ebru Cündübeyoğlu:

7. Ebru Cündübeyoğlu:

8. Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci Karayel:

8. Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci Karayel:

9. Melodi Elbirliler Türkmen:

9. Melodi Elbirliler Türkmen:

10. Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger:

10. Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger:

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