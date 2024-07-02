98. Gazi Koşusu İçin Tribündeki Yerini Alan Ünlülerin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun bu yıl 98'incisi gerçekleşti. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışı birbirinden ünlü isimler de tribünden izledi.

Şapkalarıyla dikkat çeken ünlülerin takip ettiği Gazi Koşusu'nun en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.

Hazırsanız, işte başlıyoruz!