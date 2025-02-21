97. Oscar Ödül Töreni Disney+'da Yayınlanacak
97. Oscar Ödül Töreni Disney+'da Yayınlanacak
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Sinemanın en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı.
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Sunuculuğunu Emmy Ödüllü sunucu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien'ın üstleneceği Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'de nerede yayınlanacağı merak konusuydu.
Disney+, Oscar Ödül Töreni'ni platform üzerinden canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.
Gecede ödül takdim edecek isimler ise şu şekilde:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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