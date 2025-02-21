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97. Oscar Ödül Töreni Disney+'da Yayınlanacak

97. Oscar Ödül Töreni Disney+'da Yayınlanacak

Disney Plus Oscar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2025 - 21:13

97. Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. 3 Mart Pazartesi günü düzenlenecek olan törenin Türkiye'de nerede yayınlanacağı büyük merak uyandırıyordu. Oscar Ödül Töreni, Disney+'da yayınlanacak.

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Sinemanın en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı.

Sinemanın en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı.

97. kez düzenlenecek önemli gece 3 Mart Pazartesi akşamı canlı yayınlanacak.

Sunuculuğunu Emmy Ödüllü sunucu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien'ın üstleneceği Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'de nerede yayınlanacağı merak konusuydu.

Sunuculuğunu Emmy Ödüllü sunucu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien'ın üstleneceği Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'de nerede yayınlanacağı merak konusuydu.

Sonunda bu merakımız yanıt buldu!

Disney+, Oscar Ödül Töreni'ni platform üzerinden canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.

Disney+, Oscar Ödül Töreni'ni platform üzerinden canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.

Ödül töreni 3 Mart günü gece saat 02.30'da yayınlanmaya başlayacak.

Gecede ödül takdim edecek isimler ise şu şekilde:

Gecede ödül takdim edecek isimler ise şu şekilde:

Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller, Oprah Winfrey, Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang 

Ayrıca geçtiğimiz yıl Oscar kazanan Emma Stone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph ve Robert Downey Jr. Oscar ödülü takdim edecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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