9 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Radikal karar alıp saç rengi değişikliğine giden ünlüler kervanına Meryem Uzerli de katıldı! Kızıl saçlarını zaman içerisinde sarıya döndürmesine bir miktar alıştığımız Uzerli'nin platin sarısından hallice yeni saçları şoka uğrattı!
2. Bir Hülya Avşar Sohbeti programıyla öne çıkan Avşar, son bölümünde cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren Doruk Doğrusöz'ü konuk etti. Avşar'ın şak diye sorduğu cinsel organ sorusu büyük terletti...
3. Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi, oyunculuk yetenekleri, yeniden üniversiteye dönüşü, Sabancı ailesine girme çabası olarak değerlendirilen tavırları... Attığı her adımla gündeme gelen Hande Erçel Fransa'dan döndükten kısa süre sonra soluğu davet edildiği Hindistan'da aldı. İki ülkedeki giyim tarzı çok başka olan Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan dekolte uyarısı aldığı iddiaları yine ortalığı hareketlendirdi!
4. Türkçe pop denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen magazin gündeminden düşmüyor. İddialı bulunun sahne kostümleriyle bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Beşiktaş'ın etkinliğine katıldı. Gülşen'in gecedeki gözlüklü kombini akıllara Aysel Gürel'i getirdi.
5. Kendisine konuk olduğunda Demet Akalın dedikodusu yapan MasterChef Tahsin Küçük'ün, Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programındaki samimi tavırlarını gören Kerimcan Durmaz, lafını sokmadan edemedi!
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6. Ne yapsa da aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Murat Boz, evlilik sorularına verdiği klasikleşen "nasip kısmet" cevabıyla sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
7. Serdar Ortaç'ın büyük aşkı Chloe Loughnan ile düğün davetiyesine bir gece pazarında denk gelen sosyal medya kullanıcısının paylaşımı gündem oldu.
8. Ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü haberini paylaşan Zafer Algöz’e, başsağlığı mesajları yağdı.
9. Kadırgalı Aysel'den Seda Sayan'a uzanan başarı hikayesinde ünlü şarkıcının hem skandal hem de güldüren anları olmadı değil. O anları (@clipboardturkey) topladı, biz de sizler için derledik. Neler neler yok ki... 👇
10. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in babası Rasim Öztekin'in vefatının üçüncü yıl dönümü anma töreninde yer almaması ile dikkatleri üzerine çekti. Öztekin, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından paylaşım yapınca durum oldukça merak edildi. Peki, Pelin Öztekin'in bu tercihinin ardında yatan gerçek neydi?
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11. Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Burcu Biricik anne olmak için geri sayım yapıyor. 8 Mart kapsamında düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınlar” etkinliğinde sahneye çıkan ünlü oyuncunun eşiyle beraber verdiği hamile pozları gönülleri fethettti.
12. 'İstemiyorum Baba' parçasıyla 90'lı yıllara damga vuran Rüya Ersavcı seslendirdiği her parçasıyla gönülleri fethetmeyi başarmış bir sanatçı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı 8 Mart'ta çıkardığı 'İstemiyorum' adlı single ile tüm kadınların sesi oldu!
13. Son zamanların en şaşırtıcı aşk bombalarından biri olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti ilk kez birlikte görüntülendi. Eğlenceli anlar yaşayan çift sarmaş dolaş şarkı söyledi.
14. Bol olaylı ve kaoslu geçen Survivor'un bu döneminde yarışmaya erken ve beklenmedik şekilde veda eden isimlerden biri ise Sahra Işık olmuştu. Yarışmadan eşi yüzünden ayrıldığı söylenen Işık'tan evliliği ile ilgili problemler yaşadığı iddialarına öpücüklü yanı geldi!
15. Karizmasına ayrı oyunculuğuna ayrı hayran olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ milyonlarca kişinin gönlündeki kocaman tahtta oturuyor. Tek yeteneğinin oyunculuk olmasına defalarca şahit olduğumuz yakışıklı ünlümüz bu sefer de yaptığı dövmeyle övgü yağmuruna tutuldu!
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16. Ceyda Düvenci sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programında Nazan Kesal'ı konuk etmişti. Düvenci'nin usta oyuncuya söylediği "kapı kapı gezmek" sözleri ortalığı ayağa kaldırmıştı. Sesizliği bozan Ceyda Düvenci'den konuyla ilgili ilk kez açıklama geldi ama tepkiler dinmedi!..
17. Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya geçtiğimiz gün bir davete katıldı. "Geleceğin Güçlü Kadınları" etkinliği için hazırlanan Evrim Alasya saçı ve kıyafeti ile eleştiri odağı oldu. Alasya ise bu eleştirilere susmadı.
18. Behzat Uygur, Datça Belediyesi'nin "Hey Gidi Günler" isimli tiyatro oyunu için sokağa astığı afiş nedeniyle 18 bin TL ceza yedi. Behzat Uygur, tek bir afiş yüzünden yediği cezaya sert çıkıştı!
19. Güzel sunucu Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel iş insanı Murat Filican ile evlendi. Çiftin nikah şahidi ise Çağla Şikel ve Nail Gönenli oldu. Birkaç ay önce biten ilişkisini doğrulayan Çağla Şikel'den barışma hamlesi mi geldi?
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