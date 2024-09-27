80 yaşındaki Bir Çiftin Hastanede Yaşadığı Tatlı Atışma Hepimizi Gülümsetti
80 yaşındaki Bir Çiftin Hastanede Yaşadığı Tatlı Atışma Hepimizi Gülümsetti
Hastanede bir sağlık çalışanı, 80 yaşındaki bir çiftin anjiyo sürecinde yaşadığı tatlı bir olayı paylaştı. 80 yaşındaki çiftin aşk dolu diyaloğu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
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80 yaşındaki bir çiftin hastanede yaşadığı tatlı diyalog, sevginin her yaşta nasıl canlı kalabileceğini gösterdi.
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Bir sağlık çalışanı, hastanede yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki bir çiftin anjiyo sürecinde geçen komik bir diyaloğu paylaştı. İşte o diyalog:
Tam bir ''Dream couple'' olan bu çift hakkında yorumlar da gecikmedi. Kimi hayalini kurdu👇
Kimi de ''Babaannem ve dedem reenkarne olmuşlar'' dedi👇
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