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80'lerin Asi Çocukları Buraya: Dinlemekten Helak Olduğumuz En İyi 14 Şarkı

etiket 80'lerin Asi Çocukları Buraya: Dinlemekten Helak Olduğumuz En İyi 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 00:06

80'lerde en çok dinlenen şarkıları merak edenler için bu liste kaçmaz!

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1. Marilyn Manson - Sweet Dreams

2. AC/DC - Back In Black

3. Bon Jovi - Livin' On A Prayer

4. Queen - Under Pressure

5. Heart - These Dreams

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6. Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

7. Toto - Africa

8. Queen - Another One Bites The Dust

9. Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine

10. A-ha - Take On Me

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11. The Police - Every Breath You Take

12. Tina Turner - What's Love Got To Do With It

13. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody

14. Michael Jackson - Beat It

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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