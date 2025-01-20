80'lerin Asi Çocukları Buraya: Dinlemekten Helak Olduğumuz En İyi 14 Şarkı
80'lerin Asi Çocukları Buraya: Dinlemekten Helak Olduğumuz En İyi 14 Şarkı
80'lerde en çok dinlenen şarkıları merak edenler için bu liste kaçmaz!
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1. Marilyn Manson - Sweet Dreams
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2. AC/DC - Back In Black
3. Bon Jovi - Livin' On A Prayer
4. Queen - Under Pressure
5. Heart - These Dreams
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6. Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World
7. Toto - Africa
8. Queen - Another One Bites The Dust
9. Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine
10. A-ha - Take On Me
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11. The Police - Every Breath You Take
12. Tina Turner - What's Love Got To Do With It
13. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody
14. Michael Jackson - Beat It
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