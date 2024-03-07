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8 Mart Öncesi İnci Taneleri'nde Şiddete Uğrayan Dilber'e Kadınlardan Destek Yağdı!

8 Mart Öncesi İnci Taneleri'nde Şiddete Uğrayan Dilber'e Kadınlardan Destek Yağdı!

Kanal D
themyscira - Misafir Editör
08.03.2024 - 01:15

Kanal D'nin başarılı yapımlarından biri olan İnci Taneleri son bölümüyle dikkat çekti. Dizide şiddete uğrayan Dilber'e kadınlardan destek yağdı.

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Sezonun başarılı yapımlarından biri olan İnci Taneleri son bölümüyle yine büyük beğeni topladı.

Sezonun başarılı yapımlarından biri olan İnci Taneleri son bölümüyle yine büyük beğeni topladı.

Bölümde erkek şiddetine uğrayan Dilber sevenlerini büyük üzüntüye boğdu.

Bölümde erkek şiddetine uğrayan Dilber sevenlerini büyük üzüntüye boğdu.

Pavyonda arkadaşlarının şiddete uğradığı için hastanede olduğunu ve bu yüzden oynamak istemediklerini belirtmesi alkış topladı.

Şiddete karşı verilen bu mesaj sosyal medyada beğeni topladı.

Şiddete karşı verilen bu mesaj sosyal medyada beğeni topladı.

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Ekranda bile şiddetin olmadığı bir dünya dileğiyle...

Ekranda bile şiddetin olmadığı bir dünya dileğiyle...
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