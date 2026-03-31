7 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.03.2026 - 11:21

7 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 369 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 369 TL

  • Aknaz Çikolatalı Taze Peynir 180 gr 59,50 TL

  • Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 349 TL

  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 309 TL

  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 219 TL

  • Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr 112,50 TL

  • Bakraç Tam Yağlı Eritme Bakraç Peyniri 500 gr 139 TL

  • Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 5000 gr 199,50 TL

  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 179 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 79 TL

  • İçim Ayran 2 Litre 84,50 TL

  • Sek Ayran 200 ml 8 TL

  • Danette Puding Waffer mix 122 gr 64,50 TL

  • Danette Puding Fındık&Brownie 124 gr 64,50 TL

  • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 34,50 TL

  • Sek Protein Süt Hindistan Cevizi Aromalı 59 TL

  • Pınar Hindi Salam 50 gr 13,50 TL

  • Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 gr 55 TL

  • Aytaç Piliç Kangal Sucuk 450 gr 89 TL

  • Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 99 TL

  • Activia Probiyotikli Bowl Ananas 37,50 TL

  • Activia Probiyotikli Bowl Muz 37,50 TL

  • Artmac Makaron 135 gr 149 TL

  • Namet Dana Döner 450 gr 299 TL

  • Banvit Çıtır Piliç Topları 1000 gr 169 TL

  • Dana-Kuzu Kebap Acılı 169 TL

  • Dana-Kuzu Kebap Acısız 169 TL

Özde Buğday Unu 5 kg 105 TL

  • Fide Ton Balığı İri Parçalı 3x120 gr 129 TL

  • Makaroma Makarna Kalem 500 gr 27,50 TL

  • Makaroma Makarna Tortiglioni 500 gr 27,50 TL

  • Knorr Ranch Mac&Cheese Makarna 500 gr 65 TL

  • Duru Bulgur Esmer Çiğ Köftelik 1 kg 49,75 TL

  • Duru Bulgur İçli Köftelik 1 kg 49,75 TL

  • Sabah Paket Margarin 200 gr 21 TL

  • Binboğa Süzme Çiçek Balı 1000 gr 299 TL

  • Merko Gusdo Rendelenmiş Domates 700 gr 37,50 TL

  • Tukaş Domates Salçası 1650 gr 129 TL

  • Komili Riviera Zeytinyağı 2 Litre 495 TL

  • Cem Siyah Zeytin 199 TL

  • Namlı Çizik Yeşil Zeytin 165 TL

  • Kellogg’s Cocopops Kakaolu Mısır Gevreği 2x700 gr 149 TL

  • Fit Ekmek Kepekli 75 TL

  • Fit Ekmek Chia Tohumlu 75 TL

  • Fellas Granola Fındık-Kakaolu 200 gr 99 TL

  • Fellas Granola Yaban Mersin-Kuruyemişli 200 gr 99 TL

  • Seğmen Çilek Reçeli 1000 gr 99 TL

  • Ankara Beyaz Sirke 5 Litre 69,50 TL

  • Sofra Rafine Kaya Tuzu 17,50 TL

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 259 TL

  • Queen Bambu Kağıt Havlu 179 TL

  • Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 329 TL

  • Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70’li 78,50 TL

  • Kotex Hijyenik Ped Gece Natural 79 TL

  • Kotex İnce Günlük Ped Parfümsüz 39,50 TL

  • Sleepy Bebek Bezi Natural Doublesoft 349 TL

  • Quickdish Bulaşık Eldiveni 75 TL

  • Greenworld Çok Amaçlı Sprey Cam

  • Greenworld Çok Amaçlı Sprey Wc

  • Peros Ultra Çamaşır Suyu Bahar Ferahlığı 3,7 Litre 125 TL

  • Hypo Çamaşır Suyu Etkili Gider Açıcı 680 ml 34 TL

  • Hypo Çamaşır Suyu Klasik 3730 ml 69,50 TL

  • Deepfresh Yüzey Temizleme Havlusu Beyaz Sabun 65 TL

  • Deepfresh Yüzey Temizleme Havlusu Limon 65 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 209 TL

  • Mr. Oxy Fast Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 135 TL

  • Mr. Oxy Fast Sıvı Çamaşır Deterjanı Siyahlar ve Renkliler 135 TL

  • Quickdish Ovma Fileli Mikrofiber Bez 45 TL

  • Abc Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 325 TL

  • Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Amber Çiçeği&Sandal Ağacı 149 TL

  • Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Yasemin & Neroli Çiçeği 149 TL

  • Abc Çamaşır Yumuşatıcısı Büyüleyici Yasemin 139 TL

  • Abc Çamaşır Yumuşatıcısı Nisan Yağmuru 139 TL

  • Mara Saç Bakım Ürünü Biberiye Suyu 200 ml 119 TL

  • Mara Saç Bakım Ürünü Biberiye Yağı 100 ml 119 TL

  • Mara Biberiye Saç Maskesi 25 ml 25 TL

  • Felix Kedi Yaş Mama 4x85 gr Tavuklu Havuçlu & Domatesli Sığır Etli 75 TL

  • Whiskas Kedi Yaş Mama 85 gr Sığır Etli 20 TL

  • Dreamies Kedi Ödül Maması Somonlu 49 TL

  • Hillbons Bentonit Kedi Kumu Bebek Pudralı 159 TL

  • Dushy Duş Jeli 1000 ml 75 TL

  • Duru Katı Sabun 4x135 gr Hydropure 109 TL

  • Clear Şampuan Legends Ronaldo 165 TL

  • Clear Şampuan Legends Kenan 165 TL

  • Repute Çantalı Parfüm Kadın 110 ml 425 TL

  • Dove Eventone Deodorant 150 ml 149 TL

  • Dove Eventone Roll-On 50 ml 149 TL

  • Dove Men Deodorant 150 ml 149 TL

  • Dove Men Deo Stick 50 ml 149 TL

  • Banat Pro 6240 Diş Fırçası 59 TL

  • Oral-B Diş Macunu Diş Eti Bakımı ve Plak Kalkanı 49 TL

  • Glade Banyo Hava Temizleyici Aerosol Temiz Çarşaf Ferahlığı 62,50 TL

  • Glade Banyo Hava Temizleyici Cihaz + Aerosol Temiz Çarşaf Ferahlığı 119 TL

  • Glade Aerosol Oda Kokusu Okyanus Sessizliği 105 TL

  • Glade Aerosol Oda Kokusu Lavanta Ferahlığı 105 TL

8 Nisan Çarşamba Bim Aktüel Kataloğu

  • Nitta Tekli Su Geçirmez Yataklı Bahçe Koltuğu 6.750 TL

  • Lena Outdoor Bahçe Su Geçirmez Fonksiyonel Sallanan Koltuk 7.250 TL

  • Pamir Bahçe Takımı Sehpalı 9.500 TL

  • Vonno Bahçe Takımı 7.750 TL

