Türkiye'de Satın Alabileceğiniz En Hesaplı 5G Telefon Tavsiyeleri

etiket Türkiye'de Satın Alabileceğiniz En Hesaplı 5G Telefon Tavsiyeleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.03.2026 - 22:10

İnternet hızında çağ atlamaya çok az kaldı! 'Telefonum artık 5G desteklesin ama cüzdanım da bayram etsin' diyenler için piyasanın en yeni ve en bütçe dostu 5G modellerini sıraladık. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 26.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yerli Güç, Yüksek Hız: Omix O1 Next 5G

Yerli Güç, Yüksek Hız: Omix O1 Next 5G

'Benim telefonum hem yerli marka olsun hem de teknolojinin son süratinde gitsin' diyenlere müjde! Omix’in yeni nesil O1 Next modeli, 5G dünyasına adım atmak isteyenler için tam bir fiyat-performans canavarı.

10.149,00 TL. 

Omix O1 Next 5G

Orta Segmentin Parlayan Yıldızı: Realme 12 Plus

Orta Segmentin Parlayan Yıldızı: Realme 12 Plus

Realme 12 Plus, sadece hızıyla değil, sunduğu premium hisle de fark yaratıyor. 5G bağlantısının sunduğu kesintisiz dünyayı, akıcı ekranı ve güçlü işlemcisiyle deneyimlemek isteyenler için harika bir aday.

Fiyatı 13.899 TL. 

Realme 12 Plus

Genç ve Enerjik: Tecno Spark 40

Genç ve Enerjik: Tecno Spark 40

Tecno Spark serisi her zaman dinamikti, ama Spark 40 ile 5G dünyasına bomba gibi düştü. Özellikle bütçesini koruyup en yeni bağlantı teknolojisine sahip olmak isteyen genç kullanıcıların favorisi olmaya aday.

İndirimle 11.899,00 TL.

Tecno Spark 40

OPPO Güvencesiyle Gelecek: OPPO A5 5G

OPPO Güvencesiyle Gelecek: OPPO A5 5G

'Bana sağlam, her işime koşan ve interneti hızlı bir telefon lazım' diyorsanız OPPO A5 5G tam size göre. Kullanıcı dostu arayüzü ve 5G desteğiyle uzun yıllar telefon değiştirmenize gerek kalmayacak.

Fiyatı Amazon güvencesiyle TL13.499,00 TL. 

OPPO A5 5G

Güncel ve Güçlü: Samsung Galaxy A26 5G

Güncel ve Güçlü: Samsung Galaxy A26 5G

Samsung’un en yeni gözdelerinden biri! A26 5G, hem yazılım desteğiyle hem de 5G hızıyla 'garanti' bir tercih yapmak isteyenlerin ilk durağı. Ekran kalitesi ise tam anlamıyla bir görsel şölen.

Fiyatı 15.936 TL. 

Samsung Galaxy A26 5G

Ulaşılabilir Samsung Kalitesi: Samsung Galaxy A17 5G

Ulaşılabilir Samsung Kalitesi: Samsung Galaxy A17 5G

'Samsung olsun, 5G olsun ama fiyatı en dipte olsun' diyenler buraya! Galaxy A17 5G, markanın kalitesini en uygun fiyatla 5G hızıyla buluşturduğu gerçek bir halk kahramanı.

Fiyatı 12.999 TL. 

Samsung Galaxy A17 5G

Hızın Kitabını Yazan: Redmi Note 12 Pro 5G Speed Edition

Hızın Kitabını Yazan: Redmi Note 12 Pro 5G Speed Edition

İsminden de anlaşılacağı üzere bu telefon 'hız' için üretilmiş! Speed Edition takısıyla hem işlemci performansında hem de 5G bağlantısında sınırları zorlayan bu Redmi modeli, performans tutkunlarını mest edecek.

13.499,00 TL.

Redmi Note 12 Pro 5G Speed Edition

Yerli Teknolojinin Zirvesi: General Mobile GM 26 Pro 5G

Yerli Teknolojinin Zirvesi: General Mobile GM 26 Pro 5G

Listenin finalini bir efsaneyle yapıyoruz! General Mobile’ın en yeni 5G canavarı GM 26 Pro, 'Türkiye'de tasarlanan en hızlı telefonlardan biri' unvanına göz dikmiş durumda. Geleceğe yerli bir yatırımla girmek isteyenler kaçırmasın!

İndirimle 17.644,00 TL.

General Mobile GM 26 Pro 5G

