LG StanbyMe 2 mi Onvo Slide&GoX mu? Taşınabilir Ekran Arayanlar İçin Karşılaştırdık!

Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.03.2026 - 10:01

Televizyonlar artık sadece duvarda asılı duran cansız camlar değil; tekerlekli, dokunmatik ve her yere sizinle gelen yeni nesil yol arkadaşları! Sosyal medyanın ve teknoloji dünyasının en çok konuşulan iki ismi LG StanbyMe 2 ve Onvo Slide&GoX karşı karşıya. Biri premium şıklığın öncüsü, diğeri ise dev ekran ve Android özgürlüğünün temsilcisi. 

Bu içerik 26.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Hareket özgürlüğü: Tekerlekler üzerinde bir dünya!

Her iki cihazın da ortak noktası, sizi koltuğa hapsetmemesi. Mutfakta yemek yaparken tarif izlemek, yatakta dizi keyfi yapmak veya banyoda müzik dinlemek artık çok kolay.

  • LG StanbyMe 2: Gizli tekerlekli standı ile pürüzsüz bir sürüş sunar. Zarif tasarımıyla evinizdeki en şık mobilyalardan biri olur.

  • Onvo Slide&GoX: 'Slide&Go' mekanizmasıyla taşınabilirlik sunar. Daha büyük yapısına rağmen evin her köşesine rahatça eşlik eder.

Ekran şovu: Boyut mu yoksa kompakt şıklık mı?

Ekran boyutu tercihinizi belirleyen en önemli kriter olacak.

  • LG StanbyMe 2: 27 inç (70 ekran) boyutuyla daha kompakt. Küçük alanlarda ve kişisel kullanımda kusursuz bir denge sunar.

  • Onvo Slide&GoX: 32 inç (82 ekran) ile daha büyük bir görüntü alanı sağlar. 'Televizyon keyfimden ödün vermem ama her yere de gelsin' diyenler için idealdir.

Akıllı dünya: WebOS mu, Android 13 mü?

İşletim sistemi, kullanım hızınızı ve uygulama çeşitliliğinizi belirler.

  • LG (WebOS): LG'nin kendi özel sistemi çok akıcıdır. Apple AirPlay 2 desteği ile iPhone kullanıcıları için yansıtma yapmak çocuk oyuncağıdır.

  • Onvo (Android 13): Gerçek bir özgürlük alanı! Google Play Store üzerinden binlerce uygulama ve oyunu doğrudan cihaza yükleyebilir, Android'in uçsuz bucaksız dünyasında gezinebilirsiniz.

Dokunmatik sihir: Dev bir tablet konforu!

Her iki ekran da dokunmatik panel teknolojisine sahip. Kumandayı arama derdine son!

  • LG StanbyMe 2: Dokunmatik hassasiyeti çok yüksektir, akıllı telefon kullanıyormuşsunuz gibi tepki verir.

  • Onvo Slide&GoX: 32 inçlik dev bir tablet kullanıyormuşsunuz hissi yaratır. Özellikle oyunlarda ve çizim uygulamalarında büyük ekranın keyfi başkadır.

Ergonomi: Ekranı istediğin gibi çevir!

Kullanım amacınıza göre ekranın şekli değişsin.

  • LG StanbyMe 2: Ekranı dikey konuma getirip 'Reels/TikTok' videolarını tam ekran izleyebilir, öne-arkaya eğip yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

  • Onvo Slide&GoX: Ayarlanabilir standı sayesinde görüş açısını kendinize göre optimize edebilirsiniz. Büyük ekranına rağmen oldukça esnektir.

Hangisini Almalı?

  • Premium Deneyim İsteyenlere: Estetik tasarım, Apple ekosistemiyle tam uyum ve LG'nin panel kalitesi için StanbyMe 2 rakipsiz.

  • Büyük Ekran ve Uygulama Tutkunlarına: Daha büyük bir ekran, uygun fiyat avantajı ve Android'in uygulama zenginliği için Onvo Slide&GoX tam bir fiyat-performans canavarı.

Onvo Slide&GoX, kullanıcı deneyimlerine bakalım. 👇

  • Ürün gayet sağlam bir şekilde elime ulaştı. Servis yetkilisi montajı yaptıktan sonra kullanımı hakkında bilgilendirdi. Özellikle servis yetkilisinden de çok memnun kaldım. Evin her odasında kullanılması mükemmel. Eşim, televizyon ve bilgisayarı bir arada yanında taşımaktan çok mutlu. Hepsiburada ve Onvo'ya teşekkürler.

  • Ses ve görüntü kalitesi çok güzel. İstediğin yere götürebilmek ayrıca bir kolaylık. Ürün 2 gün içinde elime ulaştı, hiçbir şekilde sorunla karşılaşmadım. Her şey için teşekkürler.

  • Gayet güzel, tavsiye ediyorum. Şarjı 8 saat gidiyor, şu anda bir sıkıntı yok. Bildiğiniz tabletin 32 inç hali.

  • Ürünü zaten biliyordum, fiyat performansına göre çok iyi. İş yerinde, evde veya ofiste çok amaçlı kullanabilirsiniz.

LG Stand by Me 2, yorumlarına da bakalım. 👇

  • Çok güzel ve kullanışlı, kurulumu kolay bir ürün; bayıldım :) Ürün paketinde yurtdışında olan folyo çanta ve USB-C ile şarj edebilmek için 65 watt adaptör çıksa daha mutlu olurdum. Ayrıca, satın almak uğraştırıcı oldu. Bazı uygulamalar (YouTube, Spotify...) güncelleme geldiği için güncellediğim halde çalışmadı, kılavuzda ve web'de de bir yönlendirme bulamadım. Uygulamaları tamamen silip tekrar yükleyince çalıştı. LG StanbyME Hoparlör XT7S ile birlikte aldım, ancak hoparlöre çok da gerek olduğunu söyleyemem; cihazın kendi ses kalitesi gayet yeterli.

  • Ürün harika, mutfakta yemek yerken, odamda uzanırken kullandım. Tüm uygulamalar kolayca yüklendi. Görüntü kalitesi güzel, şarjı da gayet iyi. Kumanda kullanımı kolay; kumanda televizyona yapışıyor, böylece 'nerede acaba?' diye arama derdi de olmuyor. Rengini de beğendim. Ses kalitesi gayet yeterli, ayrıca hoparlörünü almaya ihtiyaç olmadığını düşünüyorum.

  • Gayet güzel bir ürün. Taşınabilir olması çok iyi, yer kaplamıyor. Sabit televizyonlara göre avantajı büyük. Kutu sağlam olarak geldi. Satıcıya teşekkürler. Gerçekten, piyasada bu fiyata bulmak mümkün değil.

