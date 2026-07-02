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Yaşam
7 Metrelik Köprüye Beton Değil Karbon Deposu Döktüler!

7 Metrelik Köprüye Beton Değil Karbon Deposu Döktüler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 14:19
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Hollanda’da inşa edilen 7 metrelik yaya köprüsü, klasik beton anlayışını değiştirebilecek bir malzemeyle yapıldı. Karbonu mineral formda içine hapseden özel beton karışımı sayesinde köprü yalnızca daha düşük emisyonlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda 66 kilogram karbondioksiti de kalıcı olarak depoluyor.

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Beton karışımının yüzde 75’i döngüsel ham maddeden oluşuyor

Beton karışımının yüzde 75’i döngüsel ham maddeden oluşuyor

Hollanda’da inşa edilen 7 metrelik yaya köprüsü, sıradan bir geçiş noktası gibi görünse de kullanılan malzeme nedeniyle dikkat çekiyor. Köprü, karbondioksiti içine hapsedebilen özel bir beton karışımıyla üretildi.

Köprüde kullanılan beton karışımında geleneksel çimentonun yüzde 30’u karbon depolayan özel bir malzemeyle değiştirildi. Karışıma ayrıca biyokömür ve geri dönüştürülmüş agrega da eklendi.

Bu sayede köprünün betonunda birincil kum ve çakıl kullanılmadı. Karışımın yüzde 75’i döngüsel ham maddelerden oluştu. Yani yapı, yeni kaynak tüketimini azaltan ve atık malzemeleri yeniden değerlendiren bir sistemle üretildi.

En dikkat çekici nokta ise köprü tabliyesinde 66 kilogram karbondioksitin kalıcı olarak depolanması oldu. Karbonu havaya salmak yerine mineral formda betonun içine hapseden bu yöntem, inşaat sektöründe daha düşük emisyonlu yapılar için yeni bir yol olarak görülüyor.

İnşaat sektörü için yeni bir dönem başlayabilir

İnşaat sektörü için yeni bir dönem başlayabilir

Beton, dünyada en çok kullanılan yapı malzemelerinden biri. Ancak çimento üretimi, karbon salımı açısından en yoğun süreçlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle inşaat sektöründe hem dayanıklı hem de daha düşük karbon ayak izine sahip beton karışımları büyük önem taşıyor.

Hollanda’daki bu köprü, karbon depolayan betonun yalnızca dekoratif ya da küçük ölçekli projelerde değil, gerçek altyapı projelerinde de kullanılabileceğini gösteriyor. Yapının tüm dayanım şartlarını karşılaması, yöntemin uygulanabilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Projenin asıl hedefi ise tek bir yaya köprüsünden çok daha büyük. Eğer bu tür beton karışımları yaygınlaşırsa, gelecekte binalar, köprüler ve altyapı projeleri karbon salan yapılar olmaktan çıkıp karbonu uzun süre depolayan yapılara dönüşebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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