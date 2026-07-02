7 Metrelik Köprüye Beton Değil Karbon Deposu Döktüler!

Beton, dünyada en çok kullanılan yapı malzemelerinden biri. Ancak çimento üretimi, karbon salımı açısından en yoğun süreçlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle inşaat sektöründe hem dayanıklı hem de daha düşük karbon ayak izine sahip beton karışımları büyük önem taşıyor.

Hollanda’daki bu köprü, karbon depolayan betonun yalnızca dekoratif ya da küçük ölçekli projelerde değil, gerçek altyapı projelerinde de kullanılabileceğini gösteriyor. Yapının tüm dayanım şartlarını karşılaması, yöntemin uygulanabilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Projenin asıl hedefi ise tek bir yaya köprüsünden çok daha büyük. Eğer bu tür beton karışımları yaygınlaşırsa, gelecekte binalar, köprüler ve altyapı projeleri karbon salan yapılar olmaktan çıkıp karbonu uzun süre depolayan yapılara dönüşebilir.