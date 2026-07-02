7 Metrelik Köprüye Beton Değil Karbon Deposu Döktüler!
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Hollanda’da inşa edilen 7 metrelik yaya köprüsü, klasik beton anlayışını değiştirebilecek bir malzemeyle yapıldı. Karbonu mineral formda içine hapseden özel beton karışımı sayesinde köprü yalnızca daha düşük emisyonlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda 66 kilogram karbondioksiti de kalıcı olarak depoluyor.
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Beton karışımının yüzde 75’i döngüsel ham maddeden oluşuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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