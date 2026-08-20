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50’den Fazla Kahve Çeşidini Yapabilen Philips Café Aromis Kahve Makinesini İnceliyoruz!

etiket 50’den Fazla Kahve Çeşidini Yapabilen Philips Café Aromis Kahve Makinesini İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 11:01
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Dışarıda kahve fiyatları gerçekten aldı başını gitti. Sürekli kafeye gitmek bütçeyi fena sarsıyor. Evde de sevdiğimiz espresso bazlı yoğun kahveleri arıyoruz. Zaten filtre kahve de pek bana göre değil diyenlerdenseniz Philips Café Aromis 8000 Serisi tam size hitap ediyor olabilir.

Philips Café Aromis Kahve Makinesini mercek altına aldık! 👇🏻

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Dışarıdaki menülerin çok daha fazlası tek bir cihazda.

Dışarıdaki menülerin çok daha fazlası tek bir cihazda.

Espresso, Cold Brew, Latte, Cappuccino, Flat White ve dahası! Philips Cafe Aromis 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği sunuyor. Her gün farklı bir kahve denemek isteyenler için menü epey geniş tutulmuş.

Gerçek Cold Brew ferahlığı saniyeler içinde hazır!

Gerçek Cold Brew ferahlığı saniyeler içinde hazır!

Şu sıcak yaz günlerinde sıcak kahve içmek eziyet olabiliyor. Philips Café Aromis tek tuşla pürüzsüz ve dengeli bir cold brew hazırlıyor. Büyük rahatlık! Saatlerce bekleme derdi olmadan anında soğuk kahveni yudumlayabilirsin.

İpeksi süt köpüğü ve 10 saniyede biten temizlik Philips Café Aromis ile mümkün.

İpeksi süt köpüğü ve 10 saniyede biten temizlik Philips Café Aromis ile mümkün.

Kafelerdeki sıcak/soğuk ipeksi süt köpüğünü evde hayvansal ve bitkisel sütlerle tutturmak biraz zor olabilir ama LatteGo Pro sistemi ile çok kolay. İşin en güzel tarafı ise temizliği. Borusuz tasarımı sayesinde karafı musluk altında sudan geçirmek sadece 10 saniye sürüyor. İstersen direkt bulaşık makinesine de atabilirsin.

Kafe standardını eve getiren BrewExtract teknolojisiyle tanıştırdığı için Philips Café Aromis'e teşekkür etmek istiyoruz.

Kafe standardını eve getiren BrewExtract teknolojisiyle tanıştırdığı için Philips Café Aromis'e teşekkür etmek istiyoruz.

Evdeki kahveler genelde dışarıdakiler kadar yoğun olmaz. BrewExtract teknolojisi tam bu noktada devreye giriyor. Makine her demlemede daha fazla kahve çekirdeği koyup presleyerek alıştığımız kafe lezzetini veriyor. Üstelik demlemeyi 7 farklı yoğunluk seviyesinde ayarlayabiliyorsun.

Kahveyi acılaştırmadan aromasını artıran ekstra shot özelliğinden de bahsedelim.

Kahveyi acılaştırmadan aromasını artıran ekstra shot özelliğinden de bahsedelim.

Daha sert tatlar seviyorsan ekstra shot işlevi tam sana göre. Önceden öğütülmüş kahve kullanmadığın herhangi bir tarifte bu özelliği açabilirsin. Kahveyi acılaştırmadan sadece aromasını belirginleştirip çok daha yoğun bir tat veriyor.

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Taze çekirdek kokusu ve sessiz çalışma garantisi mi? Daha önce böyle bir garanti sunan kahve makinesi olmamıştı.

Taze çekirdek kokusu ve sessiz çalışma garantisi mi? Daha önce böyle bir garanti sunan kahve makinesi olmamıştı.

İyi kahve her zaman taze öğütülmüş çekirdekten geçer. Hazneye eklediğin çekirdekleri kendi damak zevkine göre inceden kalına 12 farklı ayarda öğütebiliyorsun. Sabah erken kalkıp kahve yaparken de kimseyi rahatsız etmiyorsun çünkü cihaz SilentBrew teknolojisi ile önceki modellere göre %40 daha sessiz çalışıyor. Bu sessizlik Quiet Mark sertifikası ile de onaylanmış.

Fiziksel düğmelere elveda: Dokunmatik ve şık ekranı epey kullanışlı.

Fiziksel düğmelere elveda: Dokunmatik ve şık ekranı epey kullanışlı.

Yumuşak hatları ve şık kaplamasıyla estetik bir tasarıma sahip olan Philips Café Aromis mutfakta asla sırıtmıyor. 4.3 inçlik renkli dokunmatik TFT ekranın kullanımı gayet basit. Tek dokunuşla kahveni hazırlayabilir, kişiselleştirilmiş profiller oluşturarak evdeki herkesin kendi ayarını kaydetmesini sağlayabilirsin.

Telefondan kahve ayarlayan kişisel Barista Asistan ile kahve keyfinde tek başına değilsin!

Telefondan kahve ayarlayan kişisel Barista Asistan ile kahve keyfinde tek başına değilsin!

HomeID uygulamasında kullanabileceğin bir Barista Asistanı var. Kullandığın çekirdek türünü girdiğinde asistan en iyi sonucu almak için demleme ayarlarını otomatik yapıyor. Uygulamaya girip oturduğun yerden kahvenin yoğunluğunu ve sıcaklığını ayarlayarak uzaktan demleme de yapabilirsin. Ayrıca uygulama üzerinden dijital baristandan kahve tavsiyeleri ve tarifler de alabiliyorsun.

Geniş su haznesi ve kireç temizliği derdini bitiren filtreye merhaba diyelim.

Geniş su haznesi ve kireç temizliği derdini bitiren filtreye merhaba diyelim.

1.9 litrelik geniş su haznesi çok kahve tüketirken sürekli su doldurma işini bitiriyor. AquaClean filtresi suyu hazırlık öncesi arıtıp lezzeti artırıyor. Bu sayede makine kireç temizliği istemeden 5000 fincana kadar kahve demleyebiliyor. Ayrıca makinenin içindeki demleme ünitesini musluk suyuyla durulamak yetiyor. Kireç temizleme gibi bir program gerektiğinde zaten makine seni ekrandan yönlendiriyor.

Eco moduyla doğayı ve cebinizi düşünen detayları da var.

Eco moduyla doğayı ve cebinizi düşünen detayları da var.

Kahve kalitesini bozmadan enerji ve su tüketimini azaltan bir Eco ayarı bulunuyor. Bu modla beraber makine ana ışıkları ve fincan ışıklarını daha erken kısıyor, durulama yaparken daha az su harcıyor, ekran parlaklığını azaltıyor ve bekleme moduna çok daha hızlı geçiyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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