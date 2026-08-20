50’den Fazla Kahve Çeşidini Yapabilen Philips Café Aromis Kahve Makinesini İnceliyoruz!
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Dışarıda kahve fiyatları gerçekten aldı başını gitti. Sürekli kafeye gitmek bütçeyi fena sarsıyor. Evde de sevdiğimiz espresso bazlı yoğun kahveleri arıyoruz. Zaten filtre kahve de pek bana göre değil diyenlerdenseniz Philips Café Aromis 8000 Serisi tam size hitap ediyor olabilir.
Philips Café Aromis Kahve Makinesini mercek altına aldık! 👇🏻
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Dışarıdaki menülerin çok daha fazlası tek bir cihazda.
Gerçek Cold Brew ferahlığı saniyeler içinde hazır!
İpeksi süt köpüğü ve 10 saniyede biten temizlik Philips Café Aromis ile mümkün.
Kafe standardını eve getiren BrewExtract teknolojisiyle tanıştırdığı için Philips Café Aromis'e teşekkür etmek istiyoruz.
Kahveyi acılaştırmadan aromasını artıran ekstra shot özelliğinden de bahsedelim.
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Taze çekirdek kokusu ve sessiz çalışma garantisi mi? Daha önce böyle bir garanti sunan kahve makinesi olmamıştı.
Fiziksel düğmelere elveda: Dokunmatik ve şık ekranı epey kullanışlı.
Telefondan kahve ayarlayan kişisel Barista Asistan ile kahve keyfinde tek başına değilsin!
Geniş su haznesi ve kireç temizliği derdini bitiren filtreye merhaba diyelim.
Eco moduyla doğayı ve cebinizi düşünen detayları da var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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