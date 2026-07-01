5 Yıl Boyunca Burs Verdiği Öğrenci Tarafından Engellenen Kişi Tartışma Yarattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir X kullanıcısı 5 yıl boyunca işsiz kaldığı dönemde bile aksatmadan burs ödediği komşu çocuğunun mezuniyet sonrası kendisini engellediğini paylaştı. Kadın, burs verdiği öğrenciye iş bulmasında da yardımcı olduğunu, tanıdıklarıyla görüştürdüğünü belirterek “Başarısıyla gurur duyuyordum, şimdi tiksiniyorum” dedi. Durum karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan kullanıcı, olayı X’te paylaştıktan sonra büyük bir tartışma çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burs veren kadın hayal kırıklığı ve öfkesini böyle ifade etti.
Paylaşımın sahibi destek de gördü.
Kötü yorumlara tepki veren oldu.
Ancak katılmayanlar da oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarzın yanlış olduğunu düşünenler oldu.
Öğrenciye hak verenler de oldu.
Farklı bir bakış açısı sunan da oldu.
Kendisinden örnek veren oldu.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın