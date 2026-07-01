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5 Yıl Boyunca Burs Verdiği Öğrenci Tarafından Engellenen Kişi Tartışma Yarattı

5 Yıl Boyunca Burs Verdiği Öğrenci Tarafından Engellenen Kişi Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2026 - 16:34
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Bir X kullanıcısı 5 yıl boyunca işsiz kaldığı dönemde bile aksatmadan burs ödediği komşu çocuğunun mezuniyet sonrası kendisini engellediğini paylaştı.  Kadın, burs verdiği öğrenciye iş bulmasında da yardımcı olduğunu, tanıdıklarıyla görüştürdüğünü belirterek “Başarısıyla gurur duyuyordum, şimdi tiksiniyorum” dedi. Durum karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan kullanıcı, olayı X’te paylaştıktan sonra büyük bir tartışma çıktı.

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Paylaşım şöyleydi:

Paylaşım şöyleydi:
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Burs veren kadın hayal kırıklığı ve öfkesini böyle ifade etti.

Burs veren kadın hayal kırıklığı ve öfkesini böyle ifade etti.
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Paylaşımın sahibi destek de gördü.

Paylaşımın sahibi destek de gördü.
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Kötü yorumlara tepki veren oldu.

Kötü yorumlara tepki veren oldu.
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Ancak katılmayanlar da oldu.

Ancak katılmayanlar da oldu.
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Tarzın yanlış olduğunu düşünenler oldu.

Tarzın yanlış olduğunu düşünenler oldu.
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Öğrenciye hak verenler de oldu.

Öğrenciye hak verenler de oldu.
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Farklı bir bakış açısı sunan da oldu.

Farklı bir bakış açısı sunan da oldu.

Kendisinden örnek veren oldu.

Kendisinden örnek veren oldu.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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