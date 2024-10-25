49 Yıllık Ehliyetini Yeniletmek İsterken Mahkemelik Oldu!

Gökhan Oktar, konuya ilişkin yaşananları ise şöyle dile getirdi: 'Ehliyeti yenilemek için sağlık raporu istendi, sağlık raporu verilmedi’’ böylece Oktar, hukuki yollara başvurdu.

“Önce mahkemeye gittim, ‘Yetkimiz yok’ dediler. Danıştay da davayı aleyhime sonuçlandırdı. Son olarak Anayasa Mahkemesi’ne gittim. Oradan da sonuç alamadım” diyen Oktar, şimdi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmeye hazırlanıyor.