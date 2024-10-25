49 Yıllık Ehliyetini Yeniletmek İsterken Mahkemelik Oldu!
49 Yıllık Ehliyetini Yeniletmek İsterken Mahkemelik Oldu!
Son dönemlerde sık sık gündemde olan ehliyet yenileme süreçlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı! Gökhan Oktar, 49 yıllık ehliyetini yeniletemedi!
İşte, detaylar...
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Eski sürücü belgelerinin değiştirilmesi prosedürü kapsamında, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih, 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.
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Oktar, çocukluğunda yaşadığı kaza sonucunda iki elini kaybetmişti!
Yenilemek isterken ehliyetinden olduğunu söyleyen adam, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek!
Peki, Sürücü Sağlığı Yönetmeliği Nasıl?
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