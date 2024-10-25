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49 Yıllık Ehliyetini Yeniletmek İsterken Mahkemelik Oldu!

49 Yıllık Ehliyetini Yeniletmek İsterken Mahkemelik Oldu!

ehliyet araba
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 11:06

Son dönemlerde sık sık gündemde olan ehliyet yenileme süreçlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı! Gökhan Oktar, 49 yıllık ehliyetini yeniletemedi! 

İşte, detaylar...

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Eski sürücü belgelerinin değiştirilmesi prosedürü kapsamında, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih, 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Eski sürücü belgelerinin değiştirilmesi prosedürü kapsamında, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih, 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Haliyle milyonlarca kişi ehliyetlerini yenilemek için harekete geçti. Gökhan Oktar da onlardan biriydi. Ancak engel durumu nedeniyle sağlık raporu alamayınca 49 yıllık ehliyetinden oldu.

Oktar, çocukluğunda yaşadığı kaza sonucunda iki elini kaybetmişti!

Oktar, çocukluğunda yaşadığı kaza sonucunda iki elini kaybetmişti!

49 yıldır araba kullandığını ve ehliyeti olduğunu ifade eden Gökhan Oktar, ehliyetini yenilemek isterken kendisini mücadelesi içerisinde buldu. 

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Oktar ehliyetini 1975 yılında almıştı. 

Kaynak

Yenilemek isterken ehliyetinden olduğunu söyleyen adam, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek!

Yenilemek isterken ehliyetinden olduğunu söyleyen adam, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek!

Gökhan Oktar, konuya ilişkin yaşananları ise şöyle dile getirdi: 'Ehliyeti yenilemek için sağlık raporu istendi, sağlık raporu verilmedi’’ böylece Oktar, hukuki yollara başvurdu. 

“Önce mahkemeye gittim, ‘Yetkimiz yok’ dediler. Danıştay da davayı aleyhime sonuçlandırdı. Son olarak Anayasa Mahkemesi’ne gittim. Oradan da sonuç alamadım” diyen Oktar, şimdi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmeye hazırlanıyor.

Peki, Sürücü Sağlığı Yönetmeliği Nasıl?

Peki, Sürücü Sağlığı Yönetmeliği Nasıl?

Görme kaybından işitme kaybına, uzuv ve organlardan kronik hastalıklara pek çok konunun incelendiği 'sürücü sağlığı yönetmeliğinde', bu konuya ilişkin bölüm bulunuyor. 

'Baş ve boyun hareketlerinde %50, Bel hareketlerinde %75’ten fazla kısıtlılığı olanlar da ehliyet alamazlar. İki bacağı veya tek bacağı olmayanlar H sınıfı sürücü belgesi alabilirler. İki kolu veya tek kolu almayanlar ise hiçbir şekilde sürücü belgesi alamazlar.'

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