40'lı Yaşlarınıza Hazırlanmak İçin Bugünden Bilmeniz Gereken 20 Madde

'Arkadaşımın babası bir uyuşturucu bağımlısıydı ve 74 yaşında çok sağlıklı. Ama sağlıklı bir koşucu olan bir arkadaşım 35 yaşında kalp krizi geçirdi. Bir kişi aşırı içki içip 80 yaşında sağlıklı olabilir ama bu herkesin yapabileceği anlamına gelmez ve bunu öğrenene kadar çok geç olabilir.'