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40'lı Yaşlarınıza Hazırlanmak İçin Bugünden Bilmeniz Gereken 20 Madde

40'lı Yaşlarınıza Hazırlanmak İçin Bugünden Bilmeniz Gereken 20 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 20:01

Yaşlandıkça vücudumuz değişiyor ve farklı farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Bugünkü içeriğimizde, 40'lı yaşlarınıza hazırlanmak için bugünden bilmeniz gereken 20 maddeye bakıyor olacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahloewen...
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1. "Fiziksel aktivite çok önemlidir."

1. "Fiziksel aktivite çok önemlidir."

'Kilolu olmadığınız için düzenli egzersize ihtiyacınız olmadığı anlamına gelmez. Faydaları kilo vermenin çok ötesindedir. Egzersiz, kemiklerinizin, eklemlerinizin ve iç organ sistemlerinizin sağlığını korur. Hatta yaşlanma sürecini yavaşlatmaya bile yardımcı olabilir.'

2. "Sadece 20'li yaşlarınızda güneş kremi kullanarak bile 40'lı yaşlarınızdaki cildiniz için büyük bir iyilik yapabilirsiniz."

2. "Sadece 20'li yaşlarınızda güneş kremi kullanarak bile 40'lı yaşlarınızdaki cildiniz için büyük bir iyilik yapabilirsiniz."

3. "Eğer bir kadınsanız, muhtemelen perimenopoz dönemindesinizdir. Menopozu genellikle 'büyük olay' olarak düşünürüz, bunun bir süreç olduğunu ve genellikle 40'lı yaşlarımızda başladığını fark etmeyiz."

4. "Konserlerde kulak koruyucu takmamak. Tinnitus sahibi olmanın ne kadar kötü olduğunu bilemezsiniz."

4. "Konserlerde kulak koruyucu takmamak. Tinnitus sahibi olmanın ne kadar kötü olduğunu bilemezsiniz."

5. "Egzersiz yapmaya devam ederseniz, yaşlandıkça çok daha az kas kütlesi kaybettiğiniz kanıtlanmıştır. 40'lı yaşlarda bu o kadar kötü olmayabilir, ancak gençken egzersize devam etmezseniz 60'lı, 70'li ve 80'li yaşlarda kas kaybını fark edeceksiniz."

5. "Egzersiz yapmaya devam ederseniz, yaşlandıkça çok daha az kas kütlesi kaybettiğiniz kanıtlanmıştır. 40'lı yaşlarda bu o kadar kötü olmayabilir, ancak gençken egzersize devam etmezseniz 60'lı, 70'li ve 80'li yaşlarda kas kaybını fark edeceksiniz."
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6. "40'lı yaşlarınıza kadar mükemmel bir görüşe sahip olsanız bile, gözlük takmaya başlamanız gerekebileceği olasılığına hazırlıklı olun."

6. "40'lı yaşlarınıza kadar mükemmel bir görüşe sahip olsanız bile, gözlük takmaya başlamanız gerekebileceği olasılığına hazırlıklı olun."

7. "Bazı insanlar titanyumdan yapılmışcasına sağlıklı olur, bazıları ise değildir. Kimin neyden yapıldığını bilmenin bir yolu yoktur."

'Arkadaşımın babası bir uyuşturucu bağımlısıydı ve 74 yaşında çok sağlıklı. Ama sağlıklı bir koşucu olan bir arkadaşım 35 yaşında kalp krizi geçirdi. Bir kişi aşırı içki içip 80 yaşında sağlıklı olabilir ama bu herkesin yapabileceği anlamına gelmez ve bunu öğrenene kadar çok geç olabilir.'

8. "Yaşlandıkça sarhoş olduktan sonra akşamdan kalmışlık daha da uzuyor ve kötü bir hal alıyor."

8. "Yaşlandıkça sarhoş olduktan sonra akşamdan kalmışlık daha da uzuyor ve kötü bir hal alıyor."

9. "Emeklilik için para biriktirmek. Keşke daha erken başlasaydım diye her zaman pişmanlık duyacaksınız."

9. "Emeklilik için para biriktirmek. Keşke daha erken başlasaydım diye her zaman pişmanlık duyacaksınız."

'Yıllarca kendime emeklilik için tasarruf yapamayacağımı söyledim. Gerçek şu ki, kesinlikle yapabilirdim, ama o parayı ucuz yiyeceklere ve arkadaşlarla barda geçirilen gecelere harcamayı seçtim.'

10. "İnsanlar gelir ve gider. Ne kadar uzun süre yaşarsanız, o kadar çok insan gelir ve gider. Eğer kendinizi buna hazırlamazsanız, zorlu bir yolculuk sizi bekliyor."

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11. "Zaman. Kimse size çalışma dünyasına girdiğinizde hayatın ne kadar hızlı geçtiğini söylemez. Lisede, ahşap raylarda sallanan bir tren gibi ilerliyorsunuz. Yıllar yavaşça geçiyor gibi görünüyor."

11. "Zaman. Kimse size çalışma dünyasına girdiğinizde hayatın ne kadar hızlı geçtiğini söylemez. Lisede, ahşap raylarda sallanan bir tren gibi ilerliyorsunuz. Yıllar yavaşça geçiyor gibi görünüyor."

'Üniversiteye ulaştığınızda, dizel motorlu bir trene binmiş gibi oluyorsunuz. İlk iki yıl yavaş geçiyor, sonra hız belirgin şekilde artıyor. İş hayatına başladığınızda, yüksek hızlı Shinkansen trenine binmiş gibi olursunuz. Pencereden dışarı baktığınızda, manzara bazen bulanık görünür. On yıl nereye gitti? Yirmi yıl nereye gitti?''

12. "Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüne bu kadar önem vermek asla iyi bir şey değil."

12. "Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüne bu kadar önem vermek asla iyi bir şey değil."

'Yaşlandıkça buna bu kadar önem vermemeye başlarsınız çünkü artık yeterince yaşamışsınızdır.'

13. "İlişkileri sürdürmek için çaba göstermemek. 20'li yaşlarda arkadaş sahibi olmak tesadüfidir. Ancak 40'lı yaşlarda ve sonrasında arkadaş sahibi olmak yarı zamanlı bir iş gibidir."

13. "İlişkileri sürdürmek için çaba göstermemek. 20'li yaşlarda arkadaş sahibi olmak tesadüfidir. Ancak 40'lı yaşlarda ve sonrasında arkadaş sahibi olmak yarı zamanlı bir iş gibidir."

14. "İyileştiğini düşündüğünüz o diz yaralanması sizi tekrar rahatsız edecek."

14. "İyileştiğini düşündüğünüz o diz yaralanması sizi tekrar rahatsız edecek."

15. "Diş sağlığınızı ihmal etmek. İnanın bana, aileniz sizi zorlamadığı için dişçiye gitmeyi bırakmaya karar vermenin sonu iyi bitmeyecek."

15. "Diş sağlığınızı ihmal etmek. İnanın bana, aileniz sizi zorlamadığı için dişçiye gitmeyi bırakmaya karar vermenin sonu iyi bitmeyecek."

'Bu, geçmişte yaptığım akıllıca bir seçim değildi ve yıllarca beni etkiledi. Dürüst olmak gerekirse, benim için çok daha kötü olabilirdi.'

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16. "Online geçmişiniz sonsuza kadar kalacak ve paylaştığınız bilgileri çok daha fazla korumanız gerekiyor."

16. "Online geçmişiniz sonsuza kadar kalacak ve paylaştığınız bilgileri çok daha fazla korumanız gerekiyor."

17. "Çocukken yaşadığınız duygusal travmalar büyülü bir şekilde kaybolmuyor ve geldiklerinde katlanarak geliyorlar."

17. "Çocukken yaşadığınız duygusal travmalar büyülü bir şekilde kaybolmuyor ve geldiklerinde katlanarak geliyorlar."

18. "Çocuk sahibi olacağınız kişinin önemi. Ev mi satın alıyorsunuz? Sonunda çıkabilirsiniz. Evlilik mi? Boşanabilirsiniz. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Her zaman taşınabilirsiniz. Ama çocuk sahibi olduğunuz kişi? Ebeveynlik yaptığınız kişiye sonsuza kadar bağlısınız."

18. "Çocuk sahibi olacağınız kişinin önemi. Ev mi satın alıyorsunuz? Sonunda çıkabilirsiniz. Evlilik mi? Boşanabilirsiniz. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Her zaman taşınabilirsiniz. Ama çocuk sahibi olduğunuz kişi? Ebeveynlik yaptığınız kişiye sonsuza kadar bağlısınız."

19. Günde sekiz saat oturmanın fiziksel sonuçları. Ayakkabılarımı zor bağlayabiliyorum."

19. Günde sekiz saat oturmanın fiziksel sonuçları. Ayakkabılarımı zor bağlayabiliyorum."

20. "Özellikle bir kadınsanız, kemik yoğunluğunuz zamanla çok değişiyor. Onları korumak için iyi bir ağırlık rutinine başlayın."

20. "Özellikle bir kadınsanız, kemik yoğunluğunuz zamanla çok değişiyor. Onları korumak için iyi bir ağırlık rutinine başlayın."

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