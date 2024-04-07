4 Senelik Kız Arkadaşına Evlenme Teklifi Ettikten Sonra Reddedilen Adam Yaşadığı Hayal Kırıklığını Anlattı
4 Senelik Kız Arkadaşına Evlenme Teklifi Ettikten Sonra Reddedilen Adam Yaşadığı Hayal Kırıklığını Anlattı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir adam, 4 senedir bir kızla birlikte olduğunu ve ilişkisinde son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Sonunda evlilik teklifi etmek için kendisini hazırlayan adam, red cevabı alınca büyük hayal kırıklığına uğradı.
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Toplumda evlilik kurumu her zaman için ciddi bir müessese olarak bilinir. Evliliği inşa etmek için de hem zaman hem de irade gerekiyor.
3 sene 5 sene 10 sene derken bazılarımız da uzun ilişkilere yelken açabiliyoruz. Peki bu ilişkilerin sonu da evliliğe varıyor mu dersiniz?
Geçtiğimiz günlerde bir adam, 4 senelik ilişkisindeki 'trajik' gelişmeyi paylaştı. Okuyanlar ise şaştı kaldı desek abartmayız.
4 senelik ilişkisinin sonrasında sevgilisine evlenme teklifi eden adam, sevgilisinden 'Biraz daha zamana ihtiyacım var.' yanıtını aldı. İlişkinin gidişatından kız arkadaşının bu teklifi 'mutlulukla' karşılamasını beklerken red cevabı alması karşısında şok oldu!
"Ona evlenme teklif ettiğimde bir şekilde şok olmuş gibiydi ve birkaç ay daha müsaade isteyip istemeyeceğini sordu. Bu beni tamamen hayrete düşürdü ve hayatımın en kalp kırıcı anlarından biriydi."
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Kız arkadaşı her ne kadar özür dileyip 'teknik olarak' nişanlı olduklarını söylese de adam bu duruma epey bi' üzülmüş.
"Kız kardeşim bana kız arkadaşımın büyük olasılıkla bir ilişkisi olduğu için teklifimi kabul etmekten utandığını söyledi. Kız kardeşim bana kız arkadaşımın muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde ilişkisini bitireceğini ve ardından teklifi kabul etmekte rahat olacağını söyledi..."
Kız kardeşinin, sevgilisinin gizli bir ilişkisi olduğunu ima etmesinin üzerine adam bu durumu son derece mantıklı bulduğunu dile getiriyor.
"Ona bu konuda hiçbir uyarıda bulunmadım ve toparlanıp gitmesi için birkaç saati olduğunu söyledim."
"Şok olmuştu ve sürekli konuşuyordu, nedenini soruyordu ama bu noktada artık ona güvenmiyordum..."
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"Belli ki ağlamıştı ama ben bunu aşmıştım. Birkaç saat sonra arkadaşı onu almaya geldi ve ben de bir daha mesaj almamak için numarasını engelledim. Hâlâ çok acı çekiyorum ve bunu atlatmam çok zaman alacak."
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