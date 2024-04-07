4 Senelik Kız Arkadaşına Evlenme Teklifi Ettikten Sonra Reddedilen Adam Yaşadığı Hayal Kırıklığını Anlattı

Geçtiğimiz günlerde bir adam, 4 senedir bir kızla birlikte olduğunu ve ilişkisinde son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Sonunda evlilik teklifi etmek için kendisini hazırlayan adam, red cevabı alınca büyük hayal kırıklığına uğradı.

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