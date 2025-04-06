onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
30 Yıllık Öğretmen 64 Yaşında Avukat Oldu: Sırada Yüksek Lisans ve Doktora Var

30 Yıllık Öğretmen 64 Yaşında Avukat Oldu: Sırada Yüksek Lisans ve Doktora Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 11:58

Erzurumlu Harun Kazan’ın azmi alkışlanacak cinsten. Memleketinde Hukuk Fakültesi olmadığı için öğretmen olan Harun Kazan’ın avukatlık hayali 64 yaşında gerçekleşti. 30 yıl öğretmenlik yapan Kazan, çıkarılan afla önceden kazandığı fakat gidemediği hukuk eğitimine devam etti. 2024 yılında stajını tamamlayan Kazan, avukatlık mesleğine adım attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erzurum'da 30 yıllık öğretmenlik yapan Harun Kazan, Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 64 yaşında stajını tamamlayan Kazan, avukat oldu.

Erzurum'da 30 yıllık öğretmenlik yapan Harun Kazan, Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 64 yaşında stajını tamamlayan Kazan, avukat oldu.

Harun Kazan, Erzurum'un Aşkale ilçesinde Rahile ve İsmail Kazan çiftinin 8 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. Kazan'ın en büyük hayali avukat olmaktı ancak Erzurum'da hukuk fakültesi olmadığı için eğitim fakültesini tercih etti. 30 yıl öğretmenlik yapan Kazan, 2007 yılında sınava girdi ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Ancak 4 çocuğunu ve öğretmenlik mesleğini bırakamayan Kazan, 2012 yılında emekli olduktan sonra avukatlık mesleği için kendisine kapı araladı.

Kazan, çıkarılan afla daha önce kazandığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etme kararı aldı. 2013 yılında mezun olan Kazan, geçen sene de avukatlık stajını tamamladı.

Kazan, şimdi Erzurum Barosu'nda avukat…

“Sıradaki hedef Anayasa Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmak.”

“Sıradaki hedef Anayasa Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmak.”

Ailede okuyan tek çocuk kendisinin olduğunu söyleyen Kazan, “Sıradaki hedef Anayasa Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmak' diye konuştu. Kazan, 'Gençler hayallerinden asla vazgeçmesin. Önlerine çıkan zorluklara boyun eğmesinler. Hayallerine ulaşana kadar koşsunlar. Yoldaki engelleri birer birer aşarak hedeflerine ulaşsınlar. Eşim ve çocuklarım okumamda en büyük destekçilerim oldu. 4 yılda tamamlayıp hedefime ulaştım' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın