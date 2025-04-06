Harun Kazan, Erzurum'un Aşkale ilçesinde Rahile ve İsmail Kazan çiftinin 8 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. Kazan'ın en büyük hayali avukat olmaktı ancak Erzurum'da hukuk fakültesi olmadığı için eğitim fakültesini tercih etti. 30 yıl öğretmenlik yapan Kazan, 2007 yılında sınava girdi ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Ancak 4 çocuğunu ve öğretmenlik mesleğini bırakamayan Kazan, 2012 yılında emekli olduktan sonra avukatlık mesleği için kendisine kapı araladı.

Kazan, çıkarılan afla daha önce kazandığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etme kararı aldı. 2013 yılında mezun olan Kazan, geçen sene de avukatlık stajını tamamladı.

Kazan, şimdi Erzurum Barosu'nda avukat…