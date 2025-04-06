30 Yıllık Öğretmen 64 Yaşında Avukat Oldu: Sırada Yüksek Lisans ve Doktora Var
30 Yıllık Öğretmen 64 Yaşında Avukat Oldu: Sırada Yüksek Lisans ve Doktora Var
Erzurumlu Harun Kazan’ın azmi alkışlanacak cinsten. Memleketinde Hukuk Fakültesi olmadığı için öğretmen olan Harun Kazan’ın avukatlık hayali 64 yaşında gerçekleşti. 30 yıl öğretmenlik yapan Kazan, çıkarılan afla önceden kazandığı fakat gidemediği hukuk eğitimine devam etti. 2024 yılında stajını tamamlayan Kazan, avukatlık mesleğine adım attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erzurum'da 30 yıllık öğretmenlik yapan Harun Kazan, Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 64 yaşında stajını tamamlayan Kazan, avukat oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sıradaki hedef Anayasa Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmak.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın