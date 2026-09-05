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29 Ağustos-5 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

29 Ağustos-5 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 15:11
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Seda Bakan

Seda Bakan

Kış hazırlıklarına başlayan Seda Bakan, mutfağını kavanoz kavanoz domates sosuyla doldurdu. Ortaya çıkan küçük çaplı domates fabrikasına kızı da merakla eşlik etti.

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

İkinci kez anne olan Nazlı Sabancı, oğlu Ömer’i kucağına almadan yalnızca birkaç saat önce çekilen karnı burnunda karesini paylaştı.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Tekne keyfi sırasında yüz maskesini ihmal etmeyen Serenay Sarıkaya, bir yandan kahvesini yudumlarken bir yandan da uzun bacak boyuyla dikkat çekti.

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Serkay Tütüncü’yle evlenen Zeynep Bastık, düğün pastasını kılıçla kestiği eğlenceli anları yeniden paylaştı. Taze gelinin mutluluğu yüzünden okunuyordu!

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Yeni yaşına merhaba diyerek 28 olan Devrim Özkan’ın kutlamasında en çok pastası dikkat çekti. Oyuncu, üzeri epey yanmış görünen pastasına “Hayatımın en güzel pastası, en tatlısı” notunu düştü.

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Kerem Bürsin

Kerem Bürsin
  • Yasemin Ergene’nin yıllar sonra “Tuzlu Kahve” dizisiyle ekranlara dönmesine Kerem Bürsin de kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, “Yasoooo, hayırlı olsun!” sözleriyle arkadaşına destek verdi.

Erdem Şanlı

Erdem Şanlı

Yeni yaşını sevgilisi Naz Sayıner’le kutlayan Erdem Şanlı’ya, Counter-Strike temalı ve üzerinde oyuna gönderme yapan mesajların bulunduğu özel bir pasta hazırlandı.

Başak Dizer

Başak Dizer

Başak Dizer, vanilyalı dondurmanın üzerine tuz ve zeytinyağı ekleyerek sosyal medyayı ikiye bölecek sıra dışı tatlı tercihini paylaştı.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, tansiyon aletindeki 95’e 61’lik ölçümü paylaşarak sağlık durumuna dair yeni bir kare yayınladı.

Doğukan Güngör

Doğukan Güngör

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Doğukan Güngör, sarı-lacivert formasıyla verdiği araba pozuyla takımına desteğini bir kez daha gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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