28 Yıl Önce Hayalini Kurmuş: Edis'in Kimsenin Bilmediği Ricky Martin Hikayesi Ortaya Çıktı!
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90'lı yılların sonuna damga vuran isimleri saysak, hiç şüphesiz ilk sıralarda Ricky Martin geliyor.
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Ricky Martin konseriyle ilgili konuşulan tek konu elbette efsane sanatçının İstanbul'a dönüşü olmadı.
Konser tarihine artık yalnızca sayılı günler kalmışken, Edis'le ilgili ortaya çıkan bir detay sosyal medyada pek çok kişiyi duygulandırdı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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