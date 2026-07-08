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28 Yıl Önce Hayalini Kurmuş: Edis'in Kimsenin Bilmediği Ricky Martin Hikayesi Ortaya Çıktı!

28 Yıl Önce Hayalini Kurmuş: Edis'in Kimsenin Bilmediği Ricky Martin Hikayesi Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.07.2026 - 20:06
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Ricky Martin konserine günler kala Edis hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi duygulandırdı. Meğer başarılı şarkıcı için bu konser, yıllar önce kurduğu çok özel bir hayalin anlamını taşıyormuş.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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90'lı yılların sonuna damga vuran isimleri saysak, hiç şüphesiz ilk sıralarda Ricky Martin geliyor.

90'lı yılların sonuna damga vuran isimleri saysak, hiç şüphesiz ilk sıralarda Ricky Martin geliyor.

Latin pop müziğini dünya çapında bambaşka bir noktaya taşıyan efsane sanatçı, yalnızca şarkılarıyla değil, sahnedeki bitmek bilmeyen enerjisi, dansları ve karizmasıyla da milyonlarca insanı kendine hayran bırakmıştı. Çocuk yaşlarda başladığı müzik yolculuğunu yıllar içinde küresel bir başarı hikayesine dönüştüren Ricky Martin; 'Maria', 'Livin' La Vida Loca', 'The Cup of Life', 'She Bangs' ve 'Nobody Wants to Be Lonely' gibi hafızalara kazınan hitleriyle bir dönemin en büyük yıldızlarından biri oldu. O yılları yaşayan herkes çok iyi bilir... 

Nerede müzik varsa, Ricky Martin de oradaydı. Radyolardan, televizyonlardan, düğünlerden, yazlık mekanlardan onun şarkıları eksik olmazdı. Aradan geçen yıllara rağmen bu tablo pek de değişmedi. Bugün 54 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi sahne performansı sergileyen isimlerinden biri olarak gösterilen Latin yıldızı, hala çıktığı her konserde binlerce kişiyi ayağa kaldırmayı başarıyor. İşte bu yüzden Türkiye'deki hayranları, Ricky Martin'in uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'a geleceği haberini büyük bir heyecanla karşıladı. Son dönemde uluslararası yıldızların peş peşe konser verdiği İstanbul, bu yaz da müzikseverleri unutulmaz bir geceye hazırlıyor. TemaCC organizasyonuyla gerçekleşecek konser kapsamında Ricky Martin, 11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. 

Şimdiden yazın en çok beklenen etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser için geri sayım sürerken, kulislerden gelen detaylar da dikkat çekmeye devam ediyor. İddialara göre dünyaca ünlü sanatçı, İstanbul'daki konseri öncesinde kendisine özel hazırlanan dinlenme alanlarında vakit geçirecek, meditasyon ve nefes egzersizleri yapabileceği sessiz bölümler kullanacak. Hatta Anadolu'nun geleneksel bakım ritüellerine ilgi duyduğu ve programına doğal terapi deneyimlerini de eklemek istediği konuşuluyor. Kısacası Ricky Martin, bu kez İstanbul'a yalnızca konser vermek için değil, şehrin atmosferini ve kültürünü deneyimlemek için de geliyor gibi görünüyor.

Ricky Martin konseriyle ilgili konuşulan tek konu elbette efsane sanatçının İstanbul'a dönüşü olmadı.

Ricky Martin konseriyle ilgili konuşulan tek konu elbette efsane sanatçının İstanbul'a dönüşü olmadı.

Organizasyona günler kala kulislerden sızan bir bilgi, sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Dünyaca ünlü yıldızdan hemen önce sahneye çıkacak ismin kim olacağı uzun süre konuşuldu. Beklenen açıklama geldiğinde ise pek çok kişi 'Daha doğru bir seçim olamazdı' yorumunu yaptı. 

Çünkü gecenin açılış performansını üstlenecek isim, Türk pop müziğinin son yıllardaki en güçlü sahne sanatçılarından Edis oldu. Bugün Edis denildiğinde akla yalnızca hit şarkılar gelmiyor; sahneye hakimiyeti, dans performansları ve dünya standartlarını aratmayan konserleri de geliyor. 'Benim Ol', 'Martılar', 'Yalan', 'Arıyorum', 'Bana Mı?' ve 'Kainat' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı sanatçı, her konserinde ortaya koyduğu yüksek tempolu performansıyla büyük beğeni topluyor. 

Bu nedenle Ricky Martin gibi sahnesiyle özdeşleşmiş bir yıldızın öncesinde Edis'in sahne alacak olması, konserin heyecanını daha da artırdı. Aynı gece önce Türk popunun en güçlü performans isimlerinden biri, ardından ise Latin müziğinin yaşayan efsanesi sahneye çıkacak. Sosyal medyada şimdiden 'Yılın konseri' yorumları yapılmaya başlanırken, müzikseverler de bu iki güçlü performansı aynı gecede izleme fikrine büyük ilgi gösteriyor. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bir detay var ki... Aslında bu konser, Edis için yalnızca büyük bir organizasyonda sahne almaktan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Konser tarihine artık yalnızca sayılı günler kalmışken, Edis'le ilgili ortaya çıkan bir detay sosyal medyada pek çok kişiyi duygulandırdı.

Konser tarihine artık yalnızca sayılı günler kalmışken, Edis'le ilgili ortaya çıkan bir detay sosyal medyada pek çok kişiyi duygulandırdı.

Meğer 11 Temmuz gecesi yaşanacaklar, başarılı sanatçı için sıradan bir konser değilmiş. Bu sahnenin arkasında tam 28 yıl öncesine uzanan çok özel bir hikaye varmış!

Edinilen bilgilere göre Edis, 1998 yılında henüz 7 yaşındayken izlediği Ricky Martin konserinden öylesine etkilenmiş ki, o gün sanatçı olmaya karar vermiş. Çocuk yaşta tribünde oturup hayranlıkla izlediği o sahne, yıllar sonra hayatının yönünü belirleyen en önemli anlardan biri olmuş. Binlerce kişinin coşkuyla eşlik ettiği konseri izlerken belki de kendi geleceğini hayal eden küçük bir çocuk vardı o kalabalığın içinde. Kim bilebilirdi ki yıllar sonra aynı çocuk, Türkiye'nin en başarılı pop yıldızlarından biri olacak ve çocukluk idolüyle aynı organizasyonda sahneye çıkacaktı?

11 Temmuz gecesi tam olarak da bu yüzden Edis'in kariyerindeki en anlamlı anlardan biri olacak. TemaCC organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek gecede Edis, yıllar önce seyircisi olduğu Ricky Martin'den hemen önce sahneye çıkacak. Bir zamanlar tribünden hayranlıkla izlediği sanatçının konserinde bu kez binlerce kişiye şarkı söyleyecek. Düşünsenize... Çocukken sizi hayallerinizin peşinden koşmaya iten insanla yıllar sonra aynı etkinlikte yer alıyorsunuz. Başarı hikayeleri bazen tam da böyle yazılıyor!

Burada yıllar önce kurulan küçücük bir hayalin, sabırla çalışmanın ve vazgeçmemenin ödülden bahsediyoruz! Bugün milyonlarca insanın severek dinlediği Edis'in yolculuğu aslında o gün, 7 yaşındaki küçük bir çocuğun Ricky Martin'i izlerken kurduğu hayalle başlamış. Aradan tam 28 yıl geçmiş... Ve o çocuk büyümüş, kendi şarkılarıyla milyonlara ulaşmış, dev konserler vermiş ve şimdi hayatını değiştiren ismin konserinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ayakta alkışlıyor, 7 yaşındaki Edis'e buradan bir selam da biz gönderiyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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