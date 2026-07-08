28 Yıl Önce Hayalini Kurmuş: Edis'in Kimsenin Bilmediği Ricky Martin Hikayesi Ortaya Çıktı!

Latin pop müziğini dünya çapında bambaşka bir noktaya taşıyan efsane sanatçı, yalnızca şarkılarıyla değil, sahnedeki bitmek bilmeyen enerjisi, dansları ve karizmasıyla da milyonlarca insanı kendine hayran bırakmıştı. Çocuk yaşlarda başladığı müzik yolculuğunu yıllar içinde küresel bir başarı hikayesine dönüştüren Ricky Martin; 'Maria', 'Livin' La Vida Loca', 'The Cup of Life', 'She Bangs' ve 'Nobody Wants to Be Lonely' gibi hafızalara kazınan hitleriyle bir dönemin en büyük yıldızlarından biri oldu. O yılları yaşayan herkes çok iyi bilir...

Nerede müzik varsa, Ricky Martin de oradaydı. Radyolardan, televizyonlardan, düğünlerden, yazlık mekanlardan onun şarkıları eksik olmazdı. Aradan geçen yıllara rağmen bu tablo pek de değişmedi. Bugün 54 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi sahne performansı sergileyen isimlerinden biri olarak gösterilen Latin yıldızı, hala çıktığı her konserde binlerce kişiyi ayağa kaldırmayı başarıyor. İşte bu yüzden Türkiye'deki hayranları, Ricky Martin'in uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'a geleceği haberini büyük bir heyecanla karşıladı. Son dönemde uluslararası yıldızların peş peşe konser verdiği İstanbul, bu yaz da müzikseverleri unutulmaz bir geceye hazırlıyor. TemaCC organizasyonuyla gerçekleşecek konser kapsamında Ricky Martin, 11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Şimdiden yazın en çok beklenen etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser için geri sayım sürerken, kulislerden gelen detaylar da dikkat çekmeye devam ediyor. İddialara göre dünyaca ünlü sanatçı, İstanbul'daki konseri öncesinde kendisine özel hazırlanan dinlenme alanlarında vakit geçirecek, meditasyon ve nefes egzersizleri yapabileceği sessiz bölümler kullanacak. Hatta Anadolu'nun geleneksel bakım ritüellerine ilgi duyduğu ve programına doğal terapi deneyimlerini de eklemek istediği konuşuluyor. Kısacası Ricky Martin, bu kez İstanbul'a yalnızca konser vermek için değil, şehrin atmosferini ve kültürünü deneyimlemek için de geliyor gibi görünüyor.