28 Gün Sonra'ya Devam Filmi Geliyor: Danny Boyle ve Alex Garland'ın Duyurduğu '28 Yıl Sonra' Heyecan Yarattı

2003 yılında yayınlanan 28 Gün Sonra filmi yayınlandığı dönem de pandemi döneminde de büyük ses getirmişti. Filme bir de 2007 yılında 28 Hafta Sonra adında devam filmi çekilmişti. Filmle ilgili serinin hayranlarını mutlu edecek yepyeni bir gelişme yaşandı.