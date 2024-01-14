28 Gün Sonra'ya Devam Filmi Geliyor: Danny Boyle ve Alex Garland'ın Duyurduğu '28 Yıl Sonra' Heyecan Yarattı
28 Gün Sonra'ya Devam Filmi Geliyor: Danny Boyle ve Alex Garland'ın Duyurduğu '28 Yıl Sonra' Heyecan Yarattı
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
2003 yılında yayınlanan 28 Gün Sonra filmi yayınlandığı dönem de pandemi döneminde de büyük ses getirmişti. Filme bir de 2007 yılında 28 Hafta Sonra adında devam filmi çekilmişti. Filmle ilgili serinin hayranlarını mutlu edecek yepyeni bir gelişme yaşandı.
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2003 yılında vizyona giren 28 Gün Sonra filmi büyük ses getirmişti.
Başrollerinde Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston'ın rol aldığı filmde, İngiltere'yi tehdit altına alan bir virüs konu alınıyordu.
Virüsü yok etmeye çalışırken bir de hastalığa yakalananların 'zombileşmesiyle' sorun giderek büyümüştü.
Alex Garland'ın senaryosunu yazdığı, Danny Boyle'un yönettiği filme devam filmi niteliğinde 2007 yılında 28 Hafta Sonra filmi yayınlanmıştı.
Danny Boyle ve Alex Garland'ın yapımcılığını üstleneceği yepyeni bir seri geliyor! '28 Yıl Sonra' adını alacak film için yapımcılar doğrudan üçleme üzerine hazırlık yapacak.
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İlk filmden 22 yıl sonra yayınlanacak seride, her filmin bütçesinin 75 milyon doların üstünde olacağı tahmin ediliyor.
Habere serinin hayranlarından pek çok yorum geldi.
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