T.C. Kimlik Kartlarına Yeni Özellik Geldi: e-Devlet'ten 300 TL Ödeyen 350 Müzeye Kimliğiyle Girecek
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T.C. kimlik kartları Müzekart olarak da kullanılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma tamamlandığında vatandaşlar, Müzekart ücretini e-Devlet ya da mobil uygulamadan ödeyip gişede sıra beklemeden kimliklerini okutarak müze ve ören yerlerine girebilecek. Bakanlık, sistemin 2026 yılı sonuna kadar devreye alınmasını hedefliyor.
Ödeme e-Devlet veya mobil uygulamadan yapılacak, girişte yalnızca kimlik kartı okutulacak.
Elinde süresi dolmamış Müzekart olanlar için bir şey değişmiyor.
Müzekart 2008'den bu yana 37 milyon 979 bin 749 kullanıcıya ulaştı.
Yabancı ziyaretçi aynı kapılardan avroyla giriyor: Efes 40, Pamukkale 30 avro.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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