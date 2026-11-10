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T.C. Kimlik Kartlarına Yeni Özellik Geldi: e-Devlet'ten 300 TL Ödeyen 350 Müzeye Kimliğiyle Girecek

T.C. Kimlik Kartlarına Yeni Özellik Geldi: e-Devlet'ten 300 TL Ödeyen 350 Müzeye Kimliğiyle Girecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 09:16
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T.C. kimlik kartları Müzekart olarak da kullanılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma tamamlandığında vatandaşlar, Müzekart ücretini e-Devlet ya da mobil uygulamadan ödeyip gişede sıra beklemeden kimliklerini okutarak müze ve ören yerlerine girebilecek. Bakanlık, sistemin 2026 yılı sonuna kadar devreye alınmasını hedefliyor.

Kaynak: Sabah

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Ödeme e-Devlet veya mobil uygulamadan yapılacak, girişte yalnızca kimlik kartı okutulacak.

Ödeme e-Devlet veya mobil uygulamadan yapılacak, girişte yalnızca kimlik kartı okutulacak.

Bakanlığın açıklamasına göre yeni sistemde plastik Müzekart taşımaya gerek kalmayacak. Vatandaş önce e-Devlet ya da mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödeyecek. Ödeme tamamlanınca müze ve ören yerlerinin girişinde T.C. kimlik kartını okutması yetecek, gişeye uğramayacak.

Çalışma henüz bitmedi. Kimlik kartlarının Müzekart olarak kullanılmasını sağlayacak altyapının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Proje ilk kez ekim ayı başında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türk Telekom heyetini kabul etmesinin ardından duyurulmuştu.

Elinde süresi dolmamış Müzekart olanlar için bir şey değişmiyor.

Elinde süresi dolmamış Müzekart olanlar için bir şey değişmiyor.

Kullanım süresi devam eden kartlar geçerliliğini koruyacak. Kimlik kartıyla giriş, mevcut kartın süresi dolduktan sonra devreye girecek. O noktada yeni kart çıkarmak yerine ücret dijital kanaldan ödenecek, girişler kimlikle sürecek.

Müzekart, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına 300 TL'ye satılıyor. Kart, 350'den fazla müze ve ören yerinde bir yıl boyunca geçerli. Her müze ve ören yerine yılda iki kez giriş hakkı veriyor.

Müzekart 2008'den bu yana 37 milyon 979 bin 749 kullanıcıya ulaştı.

Müzekart 2008'den bu yana 37 milyon 979 bin 749 kullanıcıya ulaştı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre 2008'de başlayan uygulama, Eylül 2026 itibarıyla 38 milyon sınırına dayandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, vatandaşların tek kartla farklı şehirlerdeki müzeleri ve ören yerlerini gezebildiğini belirtti. İnceciköz'e göre bu ilgi, kültürel mirasa duyulan merakın güçlü bir göstergesi.

Kartın kapsamı Bakanlık müzeleriyle sınırlı değil. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı 13 ziyaret alanında da Müzekart geçiyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ziyaret noktaları da kapsamda.

Yabancı ziyaretçi aynı kapılardan avroyla giriyor: Efes 40, Pamukkale 30 avro.

Yabancı ziyaretçi aynı kapılardan avroyla giriyor: Efes 40, Pamukkale 30 avro.

300 TL'lik yıllık kartın karşısında yabancı ziyaretçiler tek giriş için avro üzerinden ödeme yapıyor. Dijital müze dahil Efes Ören Yeri 40 avro. Troia Müzesi, Troia Ören Yeri ve Assos Ören Yeri'ni kapsayan tek bilet 38 avro, Troia Müzesi ile ören yerinin ortak bileti 27 avro. Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ile Galata Kulesi'nin girişi 30'ar avro.

Bazı gruplar hiç ücret ödemiyor. 18 yaşından küçük ve 65 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları müze ve ören yerlerine ücretsiz giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler de aynı haktan yararlanıyor. Kimlik kartıyla girişin yıl bitmeden başlaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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