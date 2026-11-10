T.C. Kimlik Kartlarına Yeni Özellik Geldi: e-Devlet'ten 300 TL Ödeyen 350 Müzeye Kimliğiyle Girecek

Bakanlığın paylaştığı verilere göre 2008'de başlayan uygulama, Eylül 2026 itibarıyla 38 milyon sınırına dayandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, vatandaşların tek kartla farklı şehirlerdeki müzeleri ve ören yerlerini gezebildiğini belirtti. İnceciköz'e göre bu ilgi, kültürel mirasa duyulan merakın güçlü bir göstergesi.

Kartın kapsamı Bakanlık müzeleriyle sınırlı değil. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı 13 ziyaret alanında da Müzekart geçiyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ziyaret noktaları da kapsamda.