Oyunculardan İndirim İstenirken Dikkat Çeken Hamle: Ünlü Cast Direktörünün Başrol İlanı Gündem Oldu!

Kariyerinde pek çok tanınmış ismi kameranın karşısına çıkaran Bahar'ın son ilanı ise henüz adı duyulmamış bir yüzü bulmaya odaklanıyor. Yeni bir televizyon dizisi için erkek başrol arandığını duyuran ilanda adayların 18-24 yaş aralığında görünmesi, 1.78 ile 1.86 metre arasında boyu olması ve fit, atletik bir yapıya sahip olması bekleniyor.

Listenin en çok dikkat çeken maddesi ise iyi derecede yüzme bilme şartı; adaylardan yüzme seviyelerini ve varsa lisans geçmişlerini de bildirmeleri isteniyor. Profesyonel çekim istenmeyen başvurularda son yedi günde çekilmiş filtresiz fotoğraflar ile kısa bir tanıtım videosu yeterli görülürken yapay zekâyla üretilmiş ya da görünümü değiştirilmiş görsellerin doğrudan eleneceği özellikle vurgulandı.

Başvuruların yalnızca e-postayla kabul edildiği ilanda son tarih 9 Kasım Pazartesi olarak belirlendiği için süreç artık kapanmış durumda; dizinin adı, kanalı ve yapım şirketi ise henüz açıklanmadı.