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Oyunculardan İndirim İstenirken Dikkat Çeken Hamle: Ünlü Cast Direktörünün Başrol İlanı Gündem Oldu!

Oyunculardan İndirim İstenirken Dikkat Çeken Hamle: Ünlü Cast Direktörünün Başrol İlanı Gündem Oldu!

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 08:53 Son Güncelleme: 10.11.2026 - 08:54
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Dizi sektöründe reklam gelirlerindeki düşüşle başlayan kriz büyürken kanalların oyuncu ücretlerinde indirim istediği konuşuluyor. Tam da bu günlerde Aldatmak ve Karadut'un cast direktörü Selim Bahar'ın Instagram hesabından paylaştığı başrol ilanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni bir televizyon dizisi için yayımlanan ilanda oyunculuk deneyiminin şart koşulmaması ve listedeki sürpriz bir madde, paylaşımın kısa sürede elden ele dolaşmasına yetti.

Kaynak: Selim Bahar

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Selim Bahar, Aldatmak ve Karadut gibi ATV dizilerinin kadrosunu kuran cast direktörü olarak tanınıyor.

Selim Bahar, Aldatmak ve Karadut gibi ATV dizilerinin kadrosunu kuran cast direktörü olarak tanınıyor.

1987 İzmir doğumlu Selim Bahar, yıllardır dizi ve reklam projelerinde oyuncu seçimini üstlenen ve izleyicinin ekranda izlediği kadroların perde arkasında duran isimlerden biri. ATV'de 2022'de yayına giren, aldatılan bir kadının sarsılan hayatını anlatan Aldatmak, Bahar'ın imzasını taşıyan en bilinen projeler arasında yer alıyor.

Aynı kanalda 2024'te İrem Helvacıoğlu'nun başrolüyle başlayan Karadut'un kadrosu da yine onun elinden çıktı. Sektörde uzun süredir tanınan bir cast direktörünün yeni projesi için doğrudan Instagram'dan ilana çıkması, bu nedenle kısa sürede geniş bir ilgi topladı.

Selim Bahar'ın ilanında deneyim şartı yok ama iyi derecede yüzme bilmek isteniyor.

Selim Bahar'ın ilanında deneyim şartı yok ama iyi derecede yüzme bilmek isteniyor.

Kariyerinde pek çok tanınmış ismi kameranın karşısına çıkaran Bahar'ın son ilanı ise henüz adı duyulmamış bir yüzü bulmaya odaklanıyor. Yeni bir televizyon dizisi için erkek başrol arandığını duyuran ilanda adayların 18-24 yaş aralığında görünmesi, 1.78 ile 1.86 metre arasında boyu olması ve fit, atletik bir yapıya sahip olması bekleniyor.

Listenin en çok dikkat çeken maddesi ise iyi derecede yüzme bilme şartı; adaylardan yüzme seviyelerini ve varsa lisans geçmişlerini de bildirmeleri isteniyor. Profesyonel çekim istenmeyen başvurularda son yedi günde çekilmiş filtresiz fotoğraflar ile kısa bir tanıtım videosu yeterli görülürken yapay zekâyla üretilmiş ya da görünümü değiştirilmiş görsellerin doğrudan eleneceği özellikle vurgulandı.

Başvuruların yalnızca e-postayla kabul edildiği ilanda son tarih 9 Kasım Pazartesi olarak belirlendiği için süreç artık kapanmış durumda; dizinin adı, kanalı ve yapım şirketi ise henüz açıklanmadı.

Selim Bahar'ın deneyimsiz yüzlere de kapı açan ilanı, kaşe indirimi tartışmalarının ortasına düştü.

Selim Bahar'ın deneyimsiz yüzlere de kapı açan ilanı, kaşe indirimi tartışmalarının ortasına düştü.

Deneyim şartı aramayan bu ilanın bu kadar konuşulmasında, dizi sektöründe ücretlerin masaya yatırıldığı günlerde paylaşılmasının da payı büyük. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre kanallar, ekimde son 30 yılın en düşük reklam gelirini görmesinin ardından yapımcılardan yüzde 25 indirim istedi; bölüm başına 5 milyon liraya kadar çıkan oyuncu ücretlerinin artık karşılanmaması ve indirime yanaşmayan oyuncularla yeni dönemde çalışılmaması da gündemde.

Altuntaş'ın bir başka haberine göre Haysiyet'in yapımcısı Süreç Film de kanalın talebiyle oyunculardan yüzde 15 indirim istedi, dizinin başrolü Kerem Alışık'ın ise 'İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın' önerisinde bulunduğu konuşuluyor. Oyuncular Sendikası krizin faturasının oyunculara kesilemeyeceğini açıklarken Selim Bahar'ın ilanında maliyetlere dair tek bir ifade bulunmuyor. Yine de tanınmamış bir oyuncuya başrol kapısını aralayan bu çağrı, kaşe tartışmalarının tam ortasında izleyicinin dikkatini bir anda üzerine çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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