Oyunculardan İndirim İstenirken Dikkat Çeken Hamle: Ünlü Cast Direktörünün Başrol İlanı Gündem Oldu!
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Dizi sektöründe reklam gelirlerindeki düşüşle başlayan kriz büyürken kanalların oyuncu ücretlerinde indirim istediği konuşuluyor. Tam da bu günlerde Aldatmak ve Karadut'un cast direktörü Selim Bahar'ın Instagram hesabından paylaştığı başrol ilanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni bir televizyon dizisi için yayımlanan ilanda oyunculuk deneyiminin şart koşulmaması ve listedeki sürpriz bir madde, paylaşımın kısa sürede elden ele dolaşmasına yetti.
Kaynak: Selim Bahar
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Selim Bahar, Aldatmak ve Karadut gibi ATV dizilerinin kadrosunu kuran cast direktörü olarak tanınıyor.
Selim Bahar'ın ilanında deneyim şartı yok ama iyi derecede yüzme bilmek isteniyor.
Selim Bahar'ın deneyimsiz yüzlere de kapı açan ilanı, kaşe indirimi tartışmalarının ortasına düştü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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