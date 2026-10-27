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28 Ekim'de Kargolar Kapalı mı? 28 Ekim'de PTT, Yurtiçi, Aras ve DHL Kargo Saat Kaça Kadar Açık?

28 Ekim'de Kargolar Kapalı mı? 28 Ekim'de PTT, Yurtiçi, Aras ve DHL Kargo Saat Kaça Kadar Açık?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 13:39
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Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kala en çok merak edilenlerden biri kargolar. Siparişim yarın gelir mi, kargomu 28 Ekim'de gönderebilir miyim? 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlıyor ama kargo firmalarının hepsi aynı saatte kapanmıyor. PTT'den Yurtiçi Kargo'ya, Aras'tan DHL eCommerce'e kadar tüm detayları sizin için derledik.

İşte detaylar.

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28 Ekim Yarım Gün mü?

28 Ekim Yarım Gün mü?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlıyor. Yani 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Perşembe ise tam gün resmi tatil.

Ancak bu düzenleme özel kargo firmalarını doğrudan bağlamıyor. Bu yüzden bazı firmalar 13.00'te mesaiyi bitirirken bazıları tam gün çalışmaya devam ediyor.

28 Ekim'de PTT Açık mı?

28 Ekim'de PTT Açık mı?

PTT şubeleri 28 Ekim'de kamu mesai düzenine göre çalışıyor. Postaneler sabah saatlerinde açık olacak, saat 13.00'te ise kapanacak. Kargo, posta ve PTTBank işlemleriniz varsa öğlene kadar halletmeniz gerekiyor.

29 Ekim'de ise PTT şubeleri kapalı olacak, dağıtım yapılmayacak. Bekleyen gönderilerin tatilden sonraki ilk iş günü yeniden yola çıkması bekleniyor.

28 Ekim'de Yurtiçi Kargo Açık mı?

28 Ekim'de Yurtiçi Kargo Açık mı?

Yurtiçi Kargo'nun, 28 Ekim Çarşamba günü tüm birimleriyle tam gün hizmet vermesi bekleniyor. Yani gönderi kabulü ve dağıtım akşama kadar devam edecek.

29 Ekim'de ise şubelerde kargo kabul ve dağıtım yapılmayacak. Ancak firmanın Türkiye genelindeki yaklaşık 1.300 akıllı kargo dolabı tatil boyunca çalışmaya devam edecek. Teslimat adresi olarak dolap seçenler, paketlerini SMS ile gelen kodla günün her saati teslim alabilecek.

Trendyol Express 28 Ekim'de Çalışıyor mu?

Trendyol Express de 28 Ekim'de tam gün hizmet verecek kargolar arasında gösteriliyor. 29 Ekim'de ise dağıtım yapmayacak.

Aras Kargo, MNG ve Diğer Kargolar Açık mı?

Aras Kargo, MNG ve Diğer Kargolar Açık mı?

Aras Kargo, DHL eCommerce (eski adıyla MNG Kargo), Sürat Kargo ve Hepsijet henüz 28 Ekim için resmi bir çalışma saati paylaşmadı. Bu firmaların şubeleri sabah saatlerinde açık olacak. Öğleden sonra ise şubeden şubeye farklılık gösterebilir.

Bu yüzden 28 Ekim'de kargo gönderecekseniz işinizi öğlene kadar halletmeniz en garantisi. Gönderinizin durumunu da firmaların internet sitelerinden ya da mobil uygulamalarından takip edebilirsiniz.

29 Ekim'de Kargolar Dağıtım Yapacak mı?

29 Ekim'de Kargolar Dağıtım Yapacak mı?

29 Ekim Perşembe günü kargo şubeleri kapalı olacak, kapıya dağıtım yapılmayacak. Kargo takibi, akıllı dolaplar ve bazı e-ticaret firmalarının kendi teslimat ağları ise sınırlı da olsa çalışabiliyor.

30 Ekim Cuma günü kargo firmalarının normal mesaisine dönmesi bekleniyor. Tatilde biriken gönderiler yüzünden teslimatlarda kısa süreli gecikmeler yaşanabilir.

Cumhuriyetimizin 103. yaşı şimdiden kutlu olsun!

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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