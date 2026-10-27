28 Ekim'de Kargolar Kapalı mı? 28 Ekim'de PTT, Yurtiçi, Aras ve DHL Kargo Saat Kaça Kadar Açık?
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Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kala en çok merak edilenlerden biri kargolar. Siparişim yarın gelir mi, kargomu 28 Ekim'de gönderebilir miyim? 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlıyor ama kargo firmalarının hepsi aynı saatte kapanmıyor. PTT'den Yurtiçi Kargo'ya, Aras'tan DHL eCommerce'e kadar tüm detayları sizin için derledik.
İşte detaylar.
28 Ekim Yarım Gün mü?
28 Ekim'de PTT Açık mı?
28 Ekim'de Yurtiçi Kargo Açık mı?
Aras Kargo, MNG ve Diğer Kargolar Açık mı?
29 Ekim'de Kargolar Dağıtım Yapacak mı?
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