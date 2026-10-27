28 Ekim'de Kargolar Kapalı mı? 28 Ekim'de PTT, Yurtiçi, Aras ve DHL Kargo Saat Kaça Kadar Açık?

Yurtiçi Kargo'nun, 28 Ekim Çarşamba günü tüm birimleriyle tam gün hizmet vermesi bekleniyor. Yani gönderi kabulü ve dağıtım akşama kadar devam edecek.

29 Ekim'de ise şubelerde kargo kabul ve dağıtım yapılmayacak. Ancak firmanın Türkiye genelindeki yaklaşık 1.300 akıllı kargo dolabı tatil boyunca çalışmaya devam edecek. Teslimat adresi olarak dolap seçenler, paketlerini SMS ile gelen kodla günün her saati teslim alabilecek.

Trendyol Express 28 Ekim'de Çalışıyor mu?

Trendyol Express de 28 Ekim'de tam gün hizmet verecek kargolar arasında gösteriliyor. 29 Ekim'de ise dağıtım yapmayacak.