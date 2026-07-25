27 Temmuz – 2 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Ne Yapılır?

Yaz tatilinin en hareketli günlerinde İstanbul, çocuklar ve aileler için yine dopdolu bir etkinlik takvimi sunuyor. 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında tiyatro oyunlarından yeni vizyon filmlerine, yaratıcı atölyelerden serinletici aquaparklara, müzelerden açık hava keşif rotalarına kadar her yaşa hitap eden pek çok seçenek sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyunları ve müzikaller sahneleniyor? Vizyona giren yeni çocuk filmleri hangileri? En dikkat çeken atölyeler nerede düzenleniyor? 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında ailece ziyaret edebileceğiniz aquaparklar, müzeler ve sahil rotaları nereler? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri rehberi.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve biletlerinizi önceden almak için organizatörlerin, etkinlik merkezlerinin veya bilet satış platformlarının güncel duyurularını kontrol etmenizi öneririz.