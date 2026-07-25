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27 Temmuz – 2 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Ne Yapılır?

27 Temmuz – 2 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Ne Yapılır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 08:01
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Yaz tatilinin en hareketli günlerinde İstanbul, çocuklar ve aileler için yine dopdolu bir etkinlik takvimi sunuyor. 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında tiyatro oyunlarından yeni vizyon filmlerine, yaratıcı atölyelerden serinletici aquaparklara, müzelerden açık hava keşif rotalarına kadar her yaşa hitap eden pek çok seçenek sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyunları ve müzikaller sahneleniyor? Vizyona giren yeni çocuk filmleri hangileri? En dikkat çeken atölyeler nerede düzenleniyor? 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında ailece ziyaret edebileceğiniz aquaparklar, müzeler ve sahil rotaları nereler? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri rehberi.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve biletlerinizi önceden almak için organizatörlerin, etkinlik merkezlerinin veya bilet satış platformlarının güncel duyurularını kontrol etmenizi öneririz.

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Sahne sanatlarının büyüleyici atmosferi yazın da çocukları bekliyor. Hem klimalı salonlarda serinlemek hem de miniklerin hayal gücüne katkı sağlamak için işte haftanın öne çıkan tiyatro oyunları:

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te: Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 2 Ağustos Pazar günü saat 12.30'da: Kuromi & Dostları – Torium Sahne

  • 2 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te: Küçük Prens Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 2 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te: Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Torium Sahne

  • 2 Ağustos Pazar günü saat 15.30'da: Paw Patrol Doğa Devriyesi – Torium Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sinema tutkunu çocuklar için bu hafta vizyon çok hareketli! 31 Temmuz itibarıyla yepyeni kahramanlar beyaz perdede boy gösterirken, geçtiğimiz haftanın favorileri de salonlardaki yerini koruyor.

Konu: Efsanevi kahramanımız Örümcek-Adam, yepyeni bir evrende, taptaze bir macerayla şehri korumaya geri dönüyor! Görsel efektleri ve sürükleyici hikayesiyle çocukları koltuklarına çivileyecek bir aksiyon.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Melodi ve Neşeli Notalar (31 Temmuz Vizyonu) 

Konu: Müziğin sihirli gücünü keşfeden küçük Melodi, kayıp notaları bulmak için enstrümanlarla dolu fantastik bir evrene adım atıyor. Şarkılar eşliğinde harika bir dostluk hikayesi!Tür: Animasyon, Müzikal, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Özgür Kedi Scotty (31 Temmuz Vizyonu) 

Konu: Ev kedisi olmaktan sıkılan ve dünyayı keşfetmek isteyen sevimli Scotty'nin sokaklardaki komik ve öğretici serüveni.Tür: Animasyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Gösterimde Olanlar (Geçtiğimiz Haftadan Kaçıranlar İçin)

Geçtiğimiz 24 Temmuz'da vizyona giren ve çok sevilen doğa temalı İzci Takımı: Şelalenin Peşinde ile tarihte eğlenceli bir yolculuk sunan Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4 filmleri de sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Çocukların en sevdiği masal kahramanları ve sevimli hayvanlar, şarkılarla ve danslarla dolu dev prodüksiyonlarla sahneye çıkıyor. İşte haftanın müzikal takvimi:

27 Temmuz – 2 Ağustos Müzikalleri:

  • 31 Temmuz Cuma (Saat 12.00 / 14.00 / 16.00): Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 01 Ağustos Cumartesi (Saat 16.00): Karlar Ülkesi Yıldıztaşı Kolyesi – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 01 Ağustos Cumartesi (Saat 18.00): Sevimli Dostlar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 02 Ağustos Pazar (Saat 11.00 / 13.00 / 15.00): Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Trump Sahne & Hilltown Seyirlik Sahne

13 – 19 Temmuz Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler

13 – 19 Temmuz Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler

Kavurucu yaz günlerinde çocukların hem enerjilerini atıp hem de ferahlayabilecekleri, ailece keyifli vakit geçirilebilecek birbirinden güzel su rotaları ve özel aktiviteler:

  • Eser Diamond Aquapark (Silivri Eser Diamond Hotel): Şehrin biraz dışına çıkarak yazlık hissiyatını tam anlamıyla yaşamak isteyen aileler için; bol dönemeçli dev kaydırakları ve geniş havuzlarıyla adrenalin ve serinlik bir arada.

  • Selimpaşa Premier Vista Hotel'de Günübirlik Havuz: Sakin, nezih ve çocuk dostu bir otel havuzunda güneşlenip, karmaşadan uzak bir hafta sonu havuz sefası yapmak isteyen ebeveynlerin kurtarıcı noktası.

  • Kumburgaz Respiro Park Aquapark: 'Daha fazla eğlence!' mottosuyla çocukların su oyunlarıyla dolu güvenli alanlarda çılgınca eğlendiği, dalga havuzlarıyla deniz hissi veren dev kompleks.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Yunusların ve sevimli deniz canlılarının akrobatik hareketlerini izlerken çocukların doğaya ve hayvanlara olan sevgisini pekiştirecek eşsiz bir şov deneyimi.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Şehrin göbeğinde okyanus derinliklerine iniyoruz! Vatozlar, egzotik su canlıları ve dev köpekbalıkları ile yüz yüze gelme fırsatı sunan muhteşem bir görsel şölen.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı (Çekmeköy): Pazar sabahına yemyeşil bir doğada nefis bir serpme kahvaltı ile başlayıp, ardından devasa hayvanat bahçesinde çocuklarla birlikte doğa kaşifliğine çıkmak için harika bir seçenek.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk (Üsküdar): İstanbul’a bulutların hizasından bakmak! Cam yürüyüş platformu ile cesaretini test eden çocuklar için unutulmaz, fütüristik bir şehir manzarası aktivitesi.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Farklı sanat dallarını keşfederken küçük motor becerilerini geliştiren, odaklanmayı öğreten ve sosyal becerilere katkı sağlayan bu haftanın yaratıcı atölyeleri:

Avrupa Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Ormanda Piknik Temalı Pastel Boya Atölyesi

Detay: Çocuklar hayal güçlerini pastel boya teknikleriyle birleştirerek kendi zihinlerindeki doğayı ve piknik sahnelerini kağıda döküyor, doğa sevgisini sanatla pekiştiriyorlar.

Yaş Grubu: 6-12 Yaş

Gün/Saat: 31 Temmuz Cuma, Saat 13.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Minik Kuğular Bale Atölyesi

Detay: Klasik müziğin büyülü dünyasında bedenlerini tanımaya başlayan çocuklar, temel bale adımlarıyla estetik duruş, denge ve koordinasyon becerileri kazanıyorlar.

Yaş Grubu: 4-6 Yaş

Gün/Saat: 28 Temmuz Salı, Saat 13.00 & 02 Ağustos Pazar, Saat 15.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Buluşum Senin Elinde Yaratıcı Drama Atölyesi

Detay: Dörder kişilik gruplar halinde icat hikayeleri canlandıran çocuklar; hem anlatıcılık yapıyor hem de arkadaşlarını yönlendirerek empati ve takım çalışması yeteneklerini güçlendiriyorlar.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 29 Temmuz Çarşamba, Saat 16.00 & 02 Ağustos Pazar, Saat 14.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Brezilya Ritimleri: Samba Dans Atölyesi

Detay: Perküsyon müzikleri eşliğinde neşeli Brezilya dansı Samba'nın temellerini öğrenen minikler, enerjilerini dansla atıp sahnede öz güven tazeleyecekleri bir ritim şöleni yaşıyorlar.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 01 Ağustos Cumartesi, Saat 13.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Chateau Kids Tematik Şato ve Sanat Atölyeleri

Detay: Kadıköy'de yer alan ve tamamen çocukların boyutlarına göre tasarlanmış bu masalsı şatoda; kinetik kum havuzları, sulu boya duvarları ve serbest duyusal oyun (messy play) alanlarıyla çocuklar üstlerini kirletmekten korkmadan sanat üretiyorlar.

Yaş Grubu: 1,5 - 6 Yaş

Gün/Saat: Haftanın her günü, rezervasyonla belirlenen saatlerde

Mekan: Chateau Kids Oyun Evi (Kadıköy)

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Yazın son ayına girerken çocukların kültür sanat vizyonunu geliştirecek, sıradanlıktan uzak ve çok keyifli yeni nesil gezi rotalarımızı mutlaka listenize ekleyin:

Bu Hafta Neden Gitmeli? Burası kelimenin tam anlamıyla 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın İstanbul şubesi! Müzedeki tüm heykeller, tarihi yapılar ve masal kahramanları tamamen çikolatadan yapılmış. Burnunuza gelen nefis kakao kokusu eşliğinde gezmek iştah açıcı bir deneyim.

Çocuklar İçin: Nuh’un Gemisi'nden Nasreddin Hoca’ya kadar bildikleri her şeyin devasa çikolata heykellerini görmek ve turun sonunda çikolata şelalesinden akan taze çikolatayı tatmak onları büyüleyecek.

  • Yerebatan Sarnıcı Gündüz Keşfi (Sultanahmet)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yakın zamanda muhteşem bir restorasyondan geçen bu devasa yeraltı sarayı, yaz sıcaklarında İstanbul'un en serin noktalarından biri. Özel aydınlatma tasarımları ve suların üzerinde yükselen modern sanat heykelleri burayı mistik bir maceraya dönüştürüyor.

Çocuklar İçin: Karanlık ve gizemli yeraltı koridorlarında yürümek, Medusa başlarının efsanesini dinlemek ve dev sütunların arasındaki sularda gezinen balıkları aramak tam bir kaşiflik deneyimi.

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Otoyolların tam ortasında, devasa bir vaha! Binlerce farklı bitki türünün bulunduğu bu açık hava doğa müzesi, çocuklara betonlaşmış şehrin ortasında bitki örtüsünü ve ekolojiyi yaşayarak öğrenme imkanı sunuyor.

Çocuklar İçin: Nilüfer göletlerindeki kurbağaları gözlemlemek, keşif adasında ahşap köprülerden geçmek ve çocuklara özel hazırlanmış bitki labirentlerinde koşuşturmak harika bir doğal enerji atma yöntemi.

Bu Hafta Neden Gitmeli? 7'den 70'e herkesin sevgilisi Barış Manço'nun yaşadığı ve müzeye çevrilen bu köşkte, sanatçının efsanevi yüzüklerinden, kostümlerine ve antika arabasına kadar pek çok kişisel eşyası sergileniyor.

Çocuklar İçin: 'Adam Olacak Çocuk' programının atmosferini hissetmek, Barış Manço'nun odalarındaki devasa piyanosunu yakından görmek ve plaktan çalan şarkılarına eşlik ederek efsanevi bir müzisyeni tanımak onlara ilham verecek.

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Kavurucu öğle güneşinin yerini ılık rüzgarlara bıraktığı saatlerde, çimlere uzanıp denizin mavisini doyasıya seyredebileceğiniz harika alternatifler:

  • Galataport İstanbul ve Karaköy Sahil Hattı: İstanbul'un en modern sahil yürüyüş yollarından biri. Çocukların tamamen trafiğe kapalı, pürüzsüz ve geniş yollarda özgürce paten veya scooter sürebileceği; tarihi Tophane Saat Kulesi gölgesinde dondurmalarını yiyebileceği harika bir akşamüstü planı.

  • Kemerburgaz Kent Ormanı (Eyüpsultan): Rotanızı denizden ormana çevirmek isterseniz burası harika bir kaçış noktası. Akşamüstü çimlerde piknik yaptıktan sonra, alanın içindeki 'Macera Parkı'nda çocukların yaşlarına uygun ip parkurlarında ve tırmanma duvarlarında spor yapmasını sağlayabilirsiniz.

  • Moda İskelesi ve Çevresi (Kadıköy): Restore edilerek bir kültür ve kitaplık alanına dönüştürülen tarihi Moda İskelesi'nin çevresi akşamüstü harika bir deniz manzarası sunuyor. İskelede martılara simit attıktan sonra hemen yan taraftaki park alanlarında çocukları güvenle oyun oynamaya bırakabilirsiniz.

  • Atatürk Kent Ormanı (Hacıosman / Sarıyer): Metroyla bile kolayca ulaşılabilen bu devasa park, doğal göletleri, ördekleri ve geniş yürüyüş parkurlarıyla ünlü. Akşamüstü kızıllığında gölet kenarında oturup doğanın sesini dinlemek, çocukların orman havasıyla rahat uykuya dalmasını garantileyecektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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