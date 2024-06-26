26 Haziran Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Haziran Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Haziran Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü. Devlet Bahçeli, dün partinin grup toplantısı sırasında fenalaştığı için konuşmasını oturarak yapmak zorunda kalmıştı.
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TikTok’ta 1 milyondan fazla takipçisi olan fenomen otobüs şoförü Serenay Göç, dün akşam Zonguldak’ta kazaya karıştı. Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonrasında 4 kişi yaralandı. Fenomen şoföre hız sınırını aştığı gerekçesiyle para cezası kesildi.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, aşırı vergilendirmeye karşı ülke çapındaki ölümlü protestoların ardından vergi yasasını geri çekti.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve Assos Antik Kenti’ne ulaştı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Geçtiğimiz gün Volkan Demirel’in 71 yaşındaki babası Ali Hacı Demirel göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra maalesef hayatını kaybetmişti. Havayoluyla İstanbul’a getirilen Ali Hacı Demirel’in cenazesi bugün Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Görele Mezarlığı’nda defnedildi.
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Almanya'da 27 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek olan "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" ile Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına, çifte vatandaşlık kapısı açılıyor.
Gaziantep’in Nizip ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ali Doğan’ın kullandığı araç, Antalya’da Danimarka uyruklu Rami Ali Surul’a çarptı. Surul olay yerinde hayatını kaybederken, Ali Doğan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kamuoyunda asgari ücrete ara zam beklentisi oluşurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün ara zam çalışması olmadığını açıklamıştı. İş dünyası ise asgari ücrette yeni beklentiye girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Fikret Kileci, asgari ücretin bölgesel olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında askeri makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı için bir astsubay ve uzman çavuşun gözaltına alındığını, birliğin komutanı Tuğgeneral B.Ç.’nin de görevden alınarak emekliye sevk edildiğini açıklamıştı. Komutan B.Ç. devam eden adli soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınarak Şanlıurfa’ya getirildi.
Bugün Kocaeli’nde bir okulda müdür yardımcısı olan Mahir Mohaç, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından evinin önünde araca binerken silahla vurularak öldürülmüştü. Korkunç cinayet sonrası olay yerinden kaçan katil zanlısı ve ona yardım eden bir kişi İstanbul Dudullu’da yapılan operasyonla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Hükümetin hazırladığı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’ten geçerek yasalaştı. Yeni yasaya göre, artık kripto para borsaları Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni alacak ve belirli bir sermaye gereksinimi olacak. Yeni yasayla kripto para dolandırıcılığının önüne geçmeye çalışılacak.
Tarihi başarılara imza atan A Milli Takım Voleybol Takımımız, Türkiye’de bazı kesimlerin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Milli oyuncularımızın olduğu bir video, “İstiklal Marşı ile dalga geçiyorlar” diyerek Twitter’da paylaşıldı ancak voleybolcularımızın videoda ünlü besteci Frederic Chopin’in Cenaze Marşı’nı söylediği görüldü.
Mine Özbek’in sorularıyla ‘BuKanal’ adlı YouTube kanalında yayınlanan “Yeşilköy Sahilindeki Kaçak Sorunu” başlıklı video kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Videonun bir kesidinde Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını adım adım anlatan kişinin açıklamaları dikkat çekti.
Güney Amerika ülkesi Bolivya’da askerler darbe yapmak için harekete geçti. Silahlı kuvvetlere bağlı bir ekip, ülkenin yönetimsel başkenti olan La Paz’daki hükümet sarayını kuşattı.
AFAD, Çanakkale Gökçeada’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak paylaştı.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen Milli Takım, son 16'ya yükseldi. Millerin rakibi D Grubu'nun lideri Avusturya oldu.
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı hak kazandı. Türkiye, bir üst turda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Maç sonuna ise yaşanan kavga damga vurdu. Çekya’dan Tomas Chory, son düdük sonrası sevinen Orkun Kökçü ve Arda Güler’e tepki gösterince kırmızı kart gördü.
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