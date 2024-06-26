Kenya'da Çok Sayıda İnsanın Ölmesine Neden Olan Vergi Yasası Geri Çekildi!
Kenya'da Çok Sayıda İnsanın Ölmesine Neden Olan Vergi Yasası Geri Çekildi!
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, aşırı vergilendirmeye karşı ülke çapındaki ölümlü protestoların ardından vergi yasasını geri çekti.
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Kenya'da hükümetin vergilerin artırılması yönündeki adımına karşı sokaklara çıkan binlerce kişi, başkent Nairobi'deki parlamento binasını basmıştı.
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Güvenlik güçleri parlamento binasını basan kişilere ateşle karşılık vermişti. En az 13 protestocu polis tarafından vurularak öldürüldü. Olaylarda yüzlerce de yaralı var.
Olayları "haince" şeklinde niteleyen Ruto, "Yaşananlar ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere nasıl karşılık vereceğimiz konusunda kritik bir dönüm noktasıdır" dedi.
Ruto, ülke çapındaki protestoların büyümesi sonrası ise kendi vergi yasasını geri çektiğini duyurdu.
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