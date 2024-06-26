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Kenya'da Çok Sayıda İnsanın Ölmesine Neden Olan Vergi Yasası Geri Çekildi!

Kenya'da Çok Sayıda İnsanın Ölmesine Neden Olan Vergi Yasası Geri Çekildi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 17:59

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, aşırı vergilendirmeye karşı ülke çapındaki ölümlü protestoların ardından vergi yasasını geri çekti. 

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Kenya'da hükümetin vergilerin artırılması yönündeki adımına karşı sokaklara çıkan binlerce kişi, başkent Nairobi'deki parlamento binasını basmıştı.

Kenya'da hükümetin vergilerin artırılması yönündeki adımına karşı sokaklara çıkan binlerce kişi, başkent Nairobi'deki parlamento binasını basmıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkenin mali durumunu kısmen IMF programına uyum sağlamak amacıyla iyileştirmeye çalışıyor. 

Financial Times'ın aktardığına göre, yeni vergi paketinde halkın sırtına yüklenmek istenen rakam ise 2 milyar dolara yakın.

Güvenlik güçleri parlamento binasını basan kişilere ateşle karşılık vermişti. En az 13 protestocu polis tarafından vurularak öldürüldü. Olaylarda yüzlerce de yaralı var.

Güvenlik güçleri parlamento binasını basan kişilere ateşle karşılık vermişti. En az 13 protestocu polis tarafından vurularak öldürüldü. Olaylarda yüzlerce de yaralı var.

Olayları "haince" şeklinde niteleyen Ruto, "Yaşananlar ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere nasıl karşılık vereceğimiz konusunda kritik bir dönüm noktasıdır" dedi.

Olayları "haince" şeklinde niteleyen Ruto, "Yaşananlar ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere nasıl karşılık vereceğimiz konusunda kritik bir dönüm noktasıdır" dedi.

Ruto, ülke çapındaki protestoların büyümesi sonrası ise kendi vergi yasasını geri çektiğini duyurdu.

Ruto, ülke çapındaki protestoların büyümesi sonrası ise kendi vergi yasasını geri çektiğini duyurdu.

Halkın yarıdan fazlasının derme çatma barakalarda kaldığı Kenya'da, zenginle fakir arasında ciddi bir gelir adaletsizliği var. 

Protestocular, 54 milyonluk nüfusunun çoğunun yeni vergilerle çok daha zor bir yaşam süreceğini savunuyordu.

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