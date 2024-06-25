Kenya’da Vergi İsyanı: Protestocular Parlemento Binasını Bastı

Afrika ülkesi Kenya’da, hükümetin vergileri artırması sokaklarda büyük protestoların yapılmasına neden oldu. Ülkenin dört bir yanında sokaklara çıkılarak yüksek vergiler protesto edildi. Bir grup gösterici, parlemento binasını bastı. İddialara göre olaylarda 10 kişi hayatını kaybetti.