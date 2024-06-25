Kenya’da Vergi İsyanı: Protestocular Parlemento Binasını Bastı
Kenya’da Vergi İsyanı: Protestocular Parlemento Binasını Bastı
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Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik devam eden protestolarda şiddet olayları yaşanıyor.
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Başkent Nairobi'deki göstericiler, yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinden kısa bir süre sonra polis engelini aşarak binayı bastı. Protestocular parlamento binasının bir kısmını ve girişteki güvenlik güçlerine ait bir aracı ateşe verdi.
Milletvekillerinin bir kısmı tünelden kaçarken, göstericiler tasarıya karşı oy kullanan muhalif milletvekillerinin kuşatma altındaki binadan çıkmalarına izin verdi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polisin müdahale sırasında gerçek mermi kullandığı da belirtildi.
Onlarca protestocunun yaralandığı gösterilerde, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.
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Protestolardan görüntüler 👇
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