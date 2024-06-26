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Almanya'da Çifte Vatandaşlık Yasası Yarın Yürürlüğe Giriyor! Vatandaşlığa Geçiş Süresi de Kısalıyor!

Almanya'da Çifte Vatandaşlık Yasası Yarın Yürürlüğe Giriyor! Vatandaşlığa Geçiş Süresi de Kısalıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 18:47

Almanya'da 27 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek olan 'Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası' ile Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına, çifte vatandaşlık kapısı açılıyor. 

İşte, detaylar...

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Almanya'nın yeni "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası", Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırıyor ve çifte vatandaşlık engelini kaldırıyor.

Almanya'nın yeni "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası", Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırıyor ve çifte vatandaşlık engelini kaldırıyor.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, artık Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olabilecekler. 26 Mart'ta Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından imzalanan yasa 3 ay sonra yürürlüğe giriyor. Resmi gazetede yayımlanan yasa, yarından itibaren devreye girecek!

Yeni yasayla, Alman vatandaşlığına geçiş süresi 8 yıldan 5 yıla düşürülüyor.

Yeni yasayla, Alman vatandaşlığına geçiş süresi 8 yıldan 5 yıla düşürülüyor.

Alman vatandaşlığına geçme süresinde yapılan değişiklik, ülkede doğan çocukları da kapsayacak! Buna göre, Almanya'da doğan çocuklar, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecekler.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin, Almanca dil bilgisini kanıtlaması ve vatandaşlık testine girmesi gerekiyor.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin, Almanca dil bilgisini kanıtlaması ve vatandaşlık testine girmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra, Almanya'nın tarihsel sorumluluğunun kabul edilmesi ve özgürlükçü toplumun değerlerinin benimsenmesi gerekiyor. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sosyal yardım almadan kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamaları gerekiyor.

Irkçı, Yahudi düşmanı, yabancı düşmanı, kadın ve erkek eşitliğini kabul etmeyenler veya insanlık dışı eylemlerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak!

Irkçı, Yahudi düşmanı, yabancı düşmanı, kadın ve erkek eşitliğini kabul etmeyenler veya insanlık dışı eylemlerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak!

Yasa kapsamında, vatandaşlık almak isteyen kişilerin özgürlükçü toplumun değerlerine uymaları şart! Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bu değerleri paylaşmayan, hatta bunlara aykırı davranan kişilerin Alman vatandaşı olmasına izin verilmiyor.' sözleriyle özgürlükçü politikanın önemine değindi.

Yeni yasa, özellikle 1974'e kadar Batı Almanya'ya ve 1990'a kadar Doğu Almanya'ya gelen işçilere vatandaşlık sürecinde kolaylık sağlıyor. Bu kişiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav ve diğer bazı koşullar geçerli olmayacak.

Yeni yasa, özellikle 1974'e kadar Batı Almanya'ya ve 1990'a kadar Doğu Almanya'ya gelen işçilere vatandaşlık sürecinde kolaylık sağlıyor. Bu kişiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav ve diğer bazı koşullar geçerli olmayacak.

Berlin Göçmenlik Dairesi Direktörü Engelhardt Mazanke, yeni yasanın vatandaşlığa geçmek isteyenlere birtakım kolaylıklar getireceğini belirtiyor. Ancak, çok sayıda kişinin bu yasayı uzun süredir beklediği için daha fazla başvuru beklediklerini ve bu durumun süreçlerin kısalmasına değil, muhtemelen daha da uzamasına yol açacağını ifade ediyor.

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Mazanke, özellikle Berlin'deki Türk toplumundan çok sayıda kişinin başvuru yapmasını beklediklerini söylüyor.

Mazanke, özellikle Berlin'deki Türk toplumundan çok sayıda kişinin başvuru yapmasını beklediklerini söylüyor.

2023 yılında 210.100 kişi, Almanya'da vatandaşlığa kabul edildi. Federal Alman İstatistik Dairesi'nin Mayıs ayı verilerine göre, 157 farklı milletten kişiye vatandaşlık veren Almanya'nın vatadaşlık listesinde, Suriye, Türkiye, Irak, Romanya ve Afganistan vatandaşları ilk 5'te yer aldı.

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Gökbörü

yurtdışında yaşayanları kıskanan türk düşmanı kewalitleri üzecek haber :)

nevertheless

kısıtlayın bakalım bokunda boncuk arayanları görelim 🤣🤣

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