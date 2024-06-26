Almanya'da Çifte Vatandaşlık Yasası Yarın Yürürlüğe Giriyor! Vatandaşlığa Geçiş Süresi de Kısalıyor!
Almanya'da Çifte Vatandaşlık Yasası Yarın Yürürlüğe Giriyor! Vatandaşlığa Geçiş Süresi de Kısalıyor!
Almanya'da 27 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek olan 'Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası' ile Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına, çifte vatandaşlık kapısı açılıyor.
İşte, detaylar...
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Almanya'nın yeni "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası", Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırıyor ve çifte vatandaşlık engelini kaldırıyor.
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Yeni yasayla, Alman vatandaşlığına geçiş süresi 8 yıldan 5 yıla düşürülüyor.
Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin, Almanca dil bilgisini kanıtlaması ve vatandaşlık testine girmesi gerekiyor.
Irkçı, Yahudi düşmanı, yabancı düşmanı, kadın ve erkek eşitliğini kabul etmeyenler veya insanlık dışı eylemlerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak!
Yeni yasa, özellikle 1974'e kadar Batı Almanya'ya ve 1990'a kadar Doğu Almanya'ya gelen işçilere vatandaşlık sürecinde kolaylık sağlıyor. Bu kişiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav ve diğer bazı koşullar geçerli olmayacak.
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Mazanke, özellikle Berlin'deki Türk toplumundan çok sayıda kişinin başvuru yapmasını beklediklerini söylüyor.
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yurtdışında yaşayanları kıskanan türk düşmanı kewalitleri üzecek haber :)
kısıtlayın bakalım bokunda boncuk arayanları görelim 🤣🤣
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