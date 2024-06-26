Almanya'da Çifte Vatandaşlık Yasası Yarın Yürürlüğe Giriyor! Vatandaşlığa Geçiş Süresi de Kısalıyor!

Berlin Göçmenlik Dairesi Direktörü Engelhardt Mazanke, yeni yasanın vatandaşlığa geçmek isteyenlere birtakım kolaylıklar getireceğini belirtiyor. Ancak, çok sayıda kişinin bu yasayı uzun süredir beklediği için daha fazla başvuru beklediklerini ve bu durumun süreçlerin kısalmasına değil, muhtemelen daha da uzamasına yol açacağını ifade ediyor.