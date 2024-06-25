Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır? 2024 Bedelli Askerlik Ödemesi Hangi Bankalara, Ne Zaman Yapılır?
Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır? 2024 Bedelli Askerlik Ödemesi Hangi Bankalara, Ne Zaman Yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamanın ardından milyonlarca kişi zamsız bedelli askerlik başvurusu yapmak için harekete geçti. Bedelli askerliğin zamsız fiyatlarından yararlanmak isteyen adayların, müracaat ve ödeme yapacakları son tarih ise 28 Haziran olarak açıklandı. Peki, bedelli askerlik ödemesi nasıl ve nereye yapılır? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
İşte, detaylar...
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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapmak isteyenlere zamsız fiyatlardan yararlanmak için son tarih uyarısında bulundu.
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