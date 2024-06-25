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Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır? 2024 Bedelli Askerlik Ödemesi Hangi Bankalara, Ne Zaman Yapılır?

Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır? 2024 Bedelli Askerlik Ödemesi Hangi Bankalara, Ne Zaman Yapılır?

Bedelli Askerlik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 13:20

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamanın ardından milyonlarca kişi zamsız bedelli askerlik başvurusu yapmak için harekete geçti. Bedelli askerliğin zamsız fiyatlarından yararlanmak isteyen adayların, müracaat ve ödeme yapacakları son tarih ise 28 Haziran olarak açıklandı. Peki, bedelli askerlik ödemesi nasıl ve nereye yapılır? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? 

İşte, detaylar...

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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapmak isteyenlere zamsız fiyatlardan yararlanmak için son tarih uyarısında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapmak isteyenlere zamsız fiyatlardan yararlanmak için son tarih uyarısında bulundu.

1 Temmuzdan itibaren zam gelecek olan bedelsiz askerliğe son zamsız başvuru tarihi ise 28 Haziran! Peki, bedelli askerliğe kimler başvurabilir?

Bedelli Askerlik Yaş Şartı: Kimler Bedelli Askerlik Yapabilir?

Bedelli Askerlik Yaş Şartı: Kimler Bedelli Askerlik Yapabilir?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince askerlik çağına girmiş yükümlüler, herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın bedelli askerliğe başvurabilirler.

Bedelli Askerlik Ödemesinde Taksit Yapılır mı?

Bedelli Askerlik Ödemesinde Taksit Yapılır mı?

Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar 'peşin' olarak ödenmektedir. Bedelli askerlik ödemesinde taksit seçeneği bulunmamaktadır.

Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bedelli askerliğe başvurmak isteyenler, 

  • Müracaat tarihine kadar (müracaat tarihi dahil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilirler. 

  • Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan (müracaat tarih, dahil) istekli olanlar ise askerlik şubelerinden başvuru yapabilirler. 

Başvuru kişilerin; kendileri, eşleri, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri tarafından yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar yapılabilir.

Bedelli Askerlik Ücreti Nereye Yatırılır? Bedelli Askerlik Ödemesi Nasıl Yapılır?

Bedelli Askerlik Ücreti Nereye Yatırılır? Bedelli Askerlik Ödemesi Nasıl Yapılır?

Başvuru şartlarını taşıyan kişiler ödemelerini, peşin olmak şartıyla, 

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilirler.

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Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz tarihinde bedelli askerliğe zam yapılması planlanıyor. Bedelli askerliğin mevcut ücreti ise 182.609,04 TL olarak beyan edildi.

Bedelli Askerlikte Zamsız Fiyattan Yararlanmak İçin Ne Zamana Kadar Başvuru Yapmak Gerekiyor?

Bedelli Askerlikte Zamsız Fiyattan Yararlanmak İçin Ne Zamana Kadar Başvuru Yapmak Gerekiyor?

MSB'nin yaptığı açıklamaya göre, mevcut bedel tutarı üzerinden (182.609,04 TL) bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin, 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bedel ve Ek Bedel Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Bedel ve Ek Bedel Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Bedel ve ek bedel tutarına ilişkin açıklama MSB resmi internet sitesinde şu şekilde yapılmıştır: 

Bedel tutarı: 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunmakta olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

Ek bedel tutarı: 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunmaktadır Ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilir. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanmaktadır.

Bedelli Askerlik İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgi

Bedelli Askerlik İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgi

Bedelli askerlik işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ

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