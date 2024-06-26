Çanakkale’de Korkutan Yangın: Assos Antik Kenti’ne Sıçradı
Çanakkale’de Korkutan Yangın: Assos Antik Kenti’ne Sıçradı
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Yaz aylarının gelmesi ve havaların aniden yüksek sıcaklığa ulaşmasıyla yurdun dört bir yanından da yangın haberleri gelmeyi başladı.
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale köyünde makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve Assos Antik Kenti alevler içinde kaldı.
Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
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