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Çanakkale’de Korkutan Yangın: Assos Antik Kenti’ne Sıçradı

Çanakkale’de Korkutan Yangın: Assos Antik Kenti’ne Sıçradı

Çanakkale
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 18:21

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve Assos Antik Kenti’ne ulaştı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Yaz aylarının gelmesi ve havaların aniden yüksek sıcaklığa ulaşmasıyla yurdun dört bir yanından da yangın haberleri gelmeyi başladı.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aniden yüksek sıcaklığa ulaşmasıyla yurdun dört bir yanından da yangın haberleri gelmeyi başladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale köyünde makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve Assos Antik Kenti alevler içinde kaldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale köyünde makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve Assos Antik Kenti alevler içinde kaldı.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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