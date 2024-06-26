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Görüntüler Ortaya Çıktı: Firari Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur Böyle Yakalanmış

Görüntüler Ortaya Çıktı: Firari Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur Böyle Yakalanmış

Eylem Tok
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 01:23

İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesiyle birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, ABD’de yakalanmıştı. Anne ile oğlun gözaltına alındığı anlar ilk kez yayınlandı.

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İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçmıştı.

İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçmıştı.

Anne ile oğul, geçtiğimiz günlerde ABD’de polis ekipleri tarafından yakalanış ve mahkemeye çıkmıştı. ABD mahkemesi, ciddi miktardaki kefalet ücretine rağmen tutuklu olarak yargılanmasına karar vermişti.

Anne ile oğul, geçtiğimiz günlerde ABD’de polis ekipleri tarafından yakalanış ve mahkemeye çıkmıştı. ABD mahkemesi, ciddi miktardaki kefalet ücretine rağmen tutuklu olarak yargılanmasına karar vermişti.

24 TV, Eylem Tok ile oğlunun gözaltına alınırkenki görüntülerini ilk kez yayınlandı 👇

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Can vanKamp

Masum insanların umutlarını söndürenlerin umutlarının tükendiğini görebileceğimiz günlerin umuduyla bizleri umutlandıran görüntüler...

CA kal

ters kelepçe ohhhs nasilsada mutlu oldum, bizde olsa iki polis kollara girer, karakola götürülür sonra meşhur ADLÎ KONTROL dan sonra serbest bırakılır, çay i... Devamını Gör

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