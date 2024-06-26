Görüntüler Ortaya Çıktı: Firari Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur Böyle Yakalanmış

İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesiyle birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, ABD’de yakalanmıştı. Anne ile oğlun gözaltına alındığı anlar ilk kez yayınlandı.