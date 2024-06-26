Görüntüler Ortaya Çıktı: Firari Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur Böyle Yakalanmış
Görüntüler Ortaya Çıktı: Firari Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur Böyle Yakalanmış
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İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçmıştı.
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Anne ile oğul, geçtiğimiz günlerde ABD’de polis ekipleri tarafından yakalanış ve mahkemeye çıkmıştı. ABD mahkemesi, ciddi miktardaki kefalet ücretine rağmen tutuklu olarak yargılanmasına karar vermişti.
24 TV, Eylem Tok ile oğlunun gözaltına alınırkenki görüntülerini ilk kez yayınlandı 👇
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