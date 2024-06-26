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Kripto Para Yasası Meclis’ten Geçti: Artık SPK’dan İzin Alacaklar

Kripto Para Yasası Meclis’ten Geçti: Artık SPK’dan İzin Alacaklar

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 21:15

Hükümetin hazırladığı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’ten geçerek yasalaştı. Yeni yasaya göre, artık kripto para borsaları Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni alacak ve belirli bir sermaye gereksinimi olacak. Yeni yasayla kripto para dolandırıcılığının önüne geçmeye çalışılacak.

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ciddi bir yatırım aracına dönüşen kripto paralar için yeni yasa Meclis’ten geçti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ciddi bir yatırım aracına dönüşen kripto paralar için yeni yasa Meclis’ten geçti.

Yeni yasayla birlikte, kripto para için hizmet sağlayıcıları aynı bankalarda olduğu gibi belirli bir sermaye gereksinini sağlamak zorunda.

Yeni yasayla birlikte, kripto para için hizmet sağlayıcıları aynı bankalarda olduğu gibi belirli bir sermaye gereksinini sağlamak zorunda.

Ayrıca kripto para ile yapılacak tüm transferler SPK tarafından kayıt altına alınacak.

Ayrıca kripto para ile yapılacak tüm transferler SPK tarafından kayıt altına alınacak.

Piyasa bozucu eylemlere 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Piyasa bozucu eylemlere 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.

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