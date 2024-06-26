Kripto Para Yasası Meclis’ten Geçti: Artık SPK’dan İzin Alacaklar

Hükümetin hazırladığı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’ten geçerek yasalaştı. Yeni yasaya göre, artık kripto para borsaları Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni alacak ve belirli bir sermaye gereksinimi olacak. Yeni yasayla kripto para dolandırıcılığının önüne geçmeye çalışılacak.