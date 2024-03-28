Kripto Para Şirketinin Partisinde Bikinili Suşi Servisi: 'Davetliler 5 Hislerini de Keşfedip, Eğlenecek'

Fotoğrafın yayılmasından ve şirket tarafından tatmin edici bir yanıt gelmemesinden sonra Women In The City isimli kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşu bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Cinsel gıdıklanma için kadınları aşağılamaya başvurmanız gerekiyorsa, sunduğunuz ürünün kalitesi hakkında pek bir şey söylenemez' denildi.

Öte yandan Equality Now isimli kuruluşun üst düzey ismi Monha Sina, 'Kadınların tabak gibi yarı çıplak bir vaziyette kullanılması kadınların tüketim objesi gibi görülmesine sebep olan cinsiyetçi kültürü yaygınlaştırıyor' dedi.