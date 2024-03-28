Kripto Para Şirketinin Partisinde Bikinili Suşi Servisi: 'Davetliler 5 Hislerini de Keşfedip, Eğlenecek'
Kripto Para Şirketinin Partisinde Bikinili Suşi Servisi: 'Davetliler 5 Hislerini de Keşfedip, Eğlenecek'
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İngiltere'de faaliyet gösteren ve başkanlığını İngiltere eski Ekonomi Bakanı Lord Philip Hammond'un yaptığı kripto para şirketi Copper'ın Londra'daki 5 yıldızlı bir otelde düzenlediği özel davet tepkilerin odağında.
Partiden çekilen fotoğrafları yayınlayan Financial Times gazetesinin haberi kısa sürede yayıldı. Loş bir ortama sahip mekanda masanın üzerine neredeyse çıplak bir kadın ve bir erkek uzanırken bunların üzerine ise suşi parçaları yerleştirildi. Davetliler ise bu kişilerin üzerindeki suşileri aldı.
Sözcü'de yer alan bilgiye göre, Şirket, 'Copper deneyiminde bütün davetliler 5 hislerini de keşfedecek ve eğlenecek' açıklamasını yaptı. Şirkete yakın bir kişi, mankenlerin üzerinde sadece mayo ve bikini olduğunu söylerken, 'Çok cinsel ağırlığı olan bir etkinlik değildi onun yerine daha performans sanatlarıyla ilgiliydi' dedi.
Fotoğrafın geniş kitlelere ulaşması sonrası kadın örgütlerinden şirkete sert eleştiriler geldi.
Fotoğrafın yayılmasından ve şirket tarafından tatmin edici bir yanıt gelmemesinden sonra Women In The City isimli kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşu bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Cinsel gıdıklanma için kadınları aşağılamaya başvurmanız gerekiyorsa, sunduğunuz ürünün kalitesi hakkında pek bir şey söylenemez' denildi.
Öte yandan Equality Now isimli kuruluşun üst düzey ismi Monha Sina, 'Kadınların tabak gibi yarı çıplak bir vaziyette kullanılması kadınların tüketim objesi gibi görülmesine sebep olan cinsiyetçi kültürü yaygınlaştırıyor' dedi.
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