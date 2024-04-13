1 Gecede 1 Milyon Dolar Kaybeden Kripto Para Fenomeni: “Benim İçin Hayat Bitti”

“Crypto Nerd” isimli Twitter kullanıcısı, kaldıraçlı işlem yaptığı kripto para borsasında 1 gecede 1 milyon dolar kaybettiğini açıkladı. 2017 yılından beri kripto para ile ilgilendiğini ve tüm hayatının bu olduğu ifade eden kullanıcı, “benim için hayat bitti” ifadelerini kullandı.