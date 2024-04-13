1 Gecede 1 Milyon Dolar Kaybeden Kripto Para Fenomeni: “Benim İçin Hayat Bitti”
1 Gecede 1 Milyon Dolar Kaybeden Kripto Para Fenomeni: “Benim İçin Hayat Bitti”
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“Crypto Nerd” isimli kullanıcı, “PEPE” isimli kripto parada kaldıraçlı işlem gerçekleştirmiş.
Tüm gece kripto para için bilgisayar başında kaldığını ifade eden kullanıcı, sonrasında uykusu geldiği için bilgisayarı kapatarak uyumuş.
Sabah kalktığında ise tüm parasını yaptığı kaldıraçlı işlem sebebiyle kaybettiğini görmüş.
Banka hesabında 1000 dolar bile olmadığını ama kripto para borsasında 1 milyon dolardan fazla parası olduğunu söyleyen “Crypto Nerd”, 2017 yılından beri tüm zamanını kripto para ile uğraşmaya harcadığını söylüyor.
Hiçbir arkadaşı olmadığını sadece bir bekara bir annesi olduğunu belirten kullanıcı, yaşadığı ciddi kayıp sonrasında kendisi için hayatın bir anlamı kalmadığını da ifade etti.
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