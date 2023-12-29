En Değerli Kripto Para Varlıklarından Olan Ethereum'un Kurucusu Hakkında Her Şey Bu İçerikte!

Ethereum, açık kaynaklı bir blockchain projesi olarak 2013'ün sonlarında, Vitalik Buterin tarafından ortaya atılmıştır. İlk etapta Buterin önderliğinde geliştirilmiş olsa da ilerleyen yıllarda farklı isimler de bu projenin gelişmesinde rol almıştır. Mihai Alisie, Charles Hoskinson, Gawin Wood ve Anthony Di Lorio gibi birçok isim, blok zincirin gelişmesini sağlamak amacıyla destek vermiştir.

Günümüzde Ethereum, fiyatı itibariyle Bitcoin’den sonraki en değerli kripto para varlıklarından biri haline gelmiştir. Elbette bu başarıyı yakalaması, sadece 2014 yılında tanıtılmasıyla olmamıştır. Zaman içerisinde yapılan değişiklikler, projeyi geliştirmek için atılan adımlar ve hatta gelişmesine destek olmak için kar amacı gütmeden çalışan bir vakıf kurulması, bugünkü başarısında rol oynayan faktörlerden bazılarıdır. 2018'de bu platformun kurucusu Vitalik Buterin, Ethereum 2.0 konseptini tanıtarak platformun ölçeklenebilirlik ve verimlilik açısından daha iyi bir hale gelmesini amaçladı. Bu güncelleme, Proof-of-Work (PoW) yönteminden Proof-of-Stake (PoS) algoritmasına geçişle başladı. İlerleyen yıllarda da gelişmeye devam eden blok zincir projesi, blockchain teknolojisinin daha geniş bir alanda kullanılmasını hedefleyen yenilikçi bir sistemdir.