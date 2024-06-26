Sınırda Askeri Makam Aracıyla İnsan Kaçakçılığı: Tuğgeneral de Gözaltına Alındı
Sınırda Askeri Makam Aracıyla İnsan Kaçakçılığı: Tuğgeneral de Gözaltına Alındı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında askeri makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı için bir astsubay ve uzman çavuşun gözaltına alındığını, birliğin komutanı Tuğgeneral B.Ç.’nin de görevden alınarak emekliye sevk edildiğini açıklamıştı. Komutan B.Ç. devam eden adli soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınarak Şanlıurfa’ya getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde, Suriye sınırında askeri araçla insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TSK da iddiaları doğrulamış ve olaya karışan bir astsubay ve uzman çavuşun gözaltına alındığını açıklamıştı. Ayrıca birliğin komutanı Tuğgenaral B.Ç.’nin de emekliye sevk edildiği duyurulmuştu.
Halk TV’de yer alan habere göre, sınırda askeri araçla insan kaçakçılığı iddiasında yeni gelişme yaşandı.
Emekliye sevk edilen Tuğgeneral B.Ç. bugün Ankara’da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa’ya getirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın