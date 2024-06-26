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Sınırda Askeri Makam Aracıyla İnsan Kaçakçılığı: Tuğgeneral de Gözaltına Alındı

Sınırda Askeri Makam Aracıyla İnsan Kaçakçılığı: Tuğgeneral de Gözaltına Alındı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 20:26

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında askeri makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı için bir astsubay ve uzman çavuşun gözaltına alındığını, birliğin komutanı Tuğgeneral B.Ç.’nin de görevden alınarak emekliye sevk edildiğini açıklamıştı. Komutan B.Ç. devam eden adli soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınarak Şanlıurfa’ya getirildi.

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Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde, Suriye sınırında askeri araçla insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde, Suriye sınırında askeri araçla insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

TSK da iddiaları doğrulamış ve olaya karışan bir astsubay ve uzman çavuşun gözaltına alındığını açıklamıştı. Ayrıca birliğin komutanı Tuğgenaral B.Ç.’nin de emekliye sevk edildiği duyurulmuştu.

TSK da iddiaları doğrulamış ve olaya karışan bir astsubay ve uzman çavuşun gözaltına alındığını açıklamıştı. Ayrıca birliğin komutanı Tuğgenaral B.Ç.’nin de emekliye sevk edildiği duyurulmuştu.

Halk TV’de yer alan habere göre, sınırda askeri araçla insan kaçakçılığı iddiasında yeni gelişme yaşandı.

Halk TV’de yer alan habere göre, sınırda askeri araçla insan kaçakçılığı iddiasında yeni gelişme yaşandı.

Kaynak

Emekliye sevk edilen Tuğgeneral B.Ç. bugün Ankara’da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa’ya getirildi.

Emekliye sevk edilen Tuğgeneral B.Ç. bugün Ankara’da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa’ya getirildi.

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