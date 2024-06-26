Sınırda Askeri Makam Aracıyla İnsan Kaçakçılığı: Tuğgeneral de Gözaltına Alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında askeri makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı için bir astsubay ve uzman çavuşun gözaltına alındığını, birliğin komutanı Tuğgeneral B.Ç.’nin de görevden alınarak emekliye sevk edildiğini açıklamıştı. Komutan B.Ç. devam eden adli soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınarak Şanlıurfa’ya getirildi.