TSK’nın Envanterden Çıkartıp Sattığı Askeri Araçlarla İnsan Kaçakçılığı: Konvoyların Arkasına Takılmışlar

“Aslında yakalanan kamyonet askeri görünümlüydü ama askeri değildi. Kafanız karışmasın. TSK, görev ömrünü tamamlayan askeri kamyonetleri ihaleyle satıyor. Bugün araç ilanlarının olduğu ikinci el sitelerinde, bu nedenle tuhaf şekilde eski askeri araçlar bulunabiliyor. İçlerinde emekli askerlerin de olduğu kaçakçılık çetesi böyle bir aracı Isparta’dan satın almış, yeniden kamuflaj renklerine boyamış, sahte askeri plaka takmıştı.”