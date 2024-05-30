TSK’nın Envanterden Çıkartıp Sattığı Askeri Araçlarla İnsan Kaçakçılığı: Konvoyların Arkasına Takılmışlar
TSK’nın Envanterden Çıkartıp Sattığı Askeri Araçlarla İnsan Kaçakçılığı: Konvoyların Arkasına Takılmışlar
Türkiye’nin Suriye sınırında yapılan insan kaçakçılığının yöntemi pes dedirtti. Kaçakçıların, TSK’nın envanterden çıkararak ihale ile sattığı askeri kamyonları alıp, yeniden askeri araç gibi olacak şekilde boyayarak sınırdan insan kaçırdığı tespit edildi. TSK’nın kamyonları, ikinci el satış sitelerinde 1 ila 1.5 milyon arasında satılıyor.
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Geçtiğimiz günlerde TSK’da görevli bir tuğgeneralin emir subayı ve koruması insan kaçakçılığı sebebiyle tutuklanmış ve tuğgeneral emekliye sevk edilmişti.
Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu, Suriye sınırında yapılan insan kaçaklığı ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.
“Suriye sınırındaki Kilis’te özel harekât polisleri, yolda park halinde duran bir askeri kamyonetten şüphelenmişti. Araca yaklaştılar. Araçtaki iki kişi, asker olduklarını, askeri konvoyu beklediklerini söyledi. Anlattıklarına göre araçta mühürlü silah sandıkları vardı.”
“Polisler tam uzaklaşıyordu ki... Araçtan bir bebek ağlaması sesi duyuldu. Geri dönerek silahlarını doğrulttular. Sandıkları açınca şoke eden görüntüyle karşılaştılar. Araçtaki sandıklardan onlarca kaçak göçmen çıktı.”
“Dahası, Suriye’den bu araca kaçakları dolduran çete, Suriye’den Türkiye’ye gelen askeri konvoyun peşine sanki konvoyun parçasıymış gibi takılmıştı. Burada iddiaya göre içerideki işbirlikçiler de kendilerine yardım ediyordu. Bu yolla, Çobanbey Sınır Kapısı’nın 2 kilometre batısındaki askeri sınır kapısından geçiyordu.”
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“Milli Savunma Bakanlığı, kaçakçılık hadisesini ve yöntemi doğruladı. Ancak kaçakçılıktan yakalananların muvazzaf asker olmadığını haliyle konunun kendileriyle ilgili olmadığını söyledi.”
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