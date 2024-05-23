MSB’den Açıklama: Makam Aracıyla İnsan Kaçakçılığı İddiaları Doğrulandı
MSB’den Açıklama: Makam Aracıyla İnsan Kaçakçılığı İddiaları Doğrulandı
Suriye’de görev yapan bir tugay komutanın makam aracıyla insan kaçacılığı yaptığı iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada iddialar doğrulandı. Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapılan Tugay Komutanı Tuğgeneral emekli edildi, olaya karışan personeller hakkında soruşturma başlatıldı.
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MSB’nin Suriye’de görevli bir tugayının komutanı olan tuğgeneralin makam aracıyla, Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından insan kaçacılığı yapıldığı iddia edilmişti.
MSB kaynaklarının yaptığı açıklamada; soruşturmanın gizli olarak yürütüldüğü ve tüm bilgilerin savcılığa verildiği belirtildi.
“Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir.”
“Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile millî ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhâl gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır.”
“Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır.”
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