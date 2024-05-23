MSB’den Açıklama: Makam Aracıyla İnsan Kaçakçılığı İddiaları Doğrulandı

Suriye’de görev yapan bir tugay komutanın makam aracıyla insan kaçacılığı yaptığı iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada iddialar doğrulandı. Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapılan Tugay Komutanı Tuğgeneral emekli edildi, olaya karışan personeller hakkında soruşturma başlatıldı.