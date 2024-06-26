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Müdür Yardımcısını "İnfaz" Eder Gibi Öldürmüştü: Katil Zanlısı İstanbul’da Yakalandı

Müdür Yardımcısını "İnfaz" Eder Gibi Öldürmüştü: Katil Zanlısı İstanbul’da Yakalandı

Kocaeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 20:54

Bugün Kocaeli’nde bir okulda müdür yardımcısı olan Mahir Mohaç, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından evinin önünde araca binerken silahla vurularak öldürülmüştü. Korkunç cinayet sonrası olay yerinden kaçan katil zanlısı ve ona yardım eden bir kişi İstanbul Dudullu’da yapılan operasyonla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kocaeli’nde bugün öğretmen şiddet vakalarının biri daha yaşanmış ve bir okulda müdür yardımcısı olan Mahir Mohaç isimli öğretmen öldürülmüştü.

Kocaeli’nde bugün öğretmen şiddet vakalarının biri daha yaşanmış ve bir okulda müdür yardımcısı olan Mahir Mohaç isimli öğretmen öldürülmüştü.

17 yaşındaki katil zanlısının ise öldürülen Mohaç’ın öğrencisi olduğu iddia edilmişti.

17 yaşındaki katil zanlısının ise öldürülen Mohaç’ın öğrencisi olduğu iddia edilmişti.

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Kanlı cinayet sonrası olay yerinden kaçan katil zanlısı, İstanbul’un Dudullu ilçesinde yakalandı.

Kanlı cinayet sonrası olay yerinden kaçan katil zanlısı, İstanbul’un Dudullu ilçesinde yakalandı.

Katil zanlısı ile birlikte cinayete yardıma eden bir kişi daha gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Katil zanlısı ile birlikte cinayete yardıma eden bir kişi daha gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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