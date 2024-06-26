Müdür Yardımcısını "İnfaz" Eder Gibi Öldürmüştü: Katil Zanlısı İstanbul’da Yakalandı
Müdür Yardımcısını "İnfaz" Eder Gibi Öldürmüştü: Katil Zanlısı İstanbul’da Yakalandı
Bugün Kocaeli’nde bir okulda müdür yardımcısı olan Mahir Mohaç, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından evinin önünde araca binerken silahla vurularak öldürülmüştü. Korkunç cinayet sonrası olay yerinden kaçan katil zanlısı ve ona yardım eden bir kişi İstanbul Dudullu’da yapılan operasyonla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli’nde bugün öğretmen şiddet vakalarının biri daha yaşanmış ve bir okulda müdür yardımcısı olan Mahir Mohaç isimli öğretmen öldürülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17 yaşındaki katil zanlısının ise öldürülen Mohaç’ın öğrencisi olduğu iddia edilmişti.
Kanlı cinayet sonrası olay yerinden kaçan katil zanlısı, İstanbul’un Dudullu ilçesinde yakalandı.
Katil zanlısı ile birlikte cinayete yardıma eden bir kişi daha gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın