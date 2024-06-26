Müdür Yardımcısını "İnfaz" Eder Gibi Öldürmüştü: Katil Zanlısı İstanbul’da Yakalandı

Bugün Kocaeli’nde bir okulda müdür yardımcısı olan Mahir Mohaç, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından evinin önünde araca binerken silahla vurularak öldürülmüştü. Korkunç cinayet sonrası olay yerinden kaçan katil zanlısı ve ona yardım eden bir kişi İstanbul Dudullu’da yapılan operasyonla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.