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Asgari Ücret Bilmecesi: İş Dünyasının Talebi Bölgesel Asgari Ücret!

Asgari Ücret Bilmecesi: İş Dünyasının Talebi Bölgesel Asgari Ücret!

Asgari Ücret
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 19:55

Kamuoyunda asgari ücrete ara zam beklentisi oluşurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün ara zam çalışması olmadığını açıklamıştı. İş dünyası ise asgari ücrette yeni beklentiye girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Fikret Kileci, asgari ücretin bölgesel olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

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17 bin 2 lira olarak ödenen ve açlık sınırın altına inen asgari ücret için vatandaşlar ara zam beklerken, hükümet ise beklentileri ısrarla yalanlıyor.

17 bin 2 lira olarak ödenen ve açlık sınırın altına inen asgari ücret için vatandaşlar ara zam beklerken, hükümet ise beklentileri ısrarla yalanlıyor.

Bugün son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücrette ara zam olmayacağını açıklamıştı.

Bugün son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücrette ara zam olmayacağını açıklamıştı.

NTV’de yer alan habere göre; iş dünyası asgari ücrette ara zam yerine bölgesel asgari ücret talebinde bulunuyor.

NTV’de yer alan habere göre; iş dünyası asgari ücrette ara zam yerine bölgesel asgari ücret talebinde bulunuyor.

Kaynak

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Fikret Kileci, "Asgari ücretin yapısında ciddi anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Her platformda da söylüyoruz bunu. Hem sektörler hem bölgesel farklar, coğrafi şartlar bütün bunlar göz önüne alınarak asgari ücret belirlenebilmesi gerek." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Fikret Kileci, "Asgari ücretin yapısında ciddi anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Her platformda da söylüyoruz bunu. Hem sektörler hem bölgesel farklar, coğrafi şartlar bütün bunlar göz önüne alınarak asgari ücret belirlenebilmesi gerek." dedi.

İstanbul ve büyükşehirlerde, Anadolu’ya göre yaşam maliyetinin daha yüksek olduğunu hatırlatan Kileci; “Uygulayan ülkeler var.. Amerika'da Avrupa'nın birçok bölgesinde gelişmiş ülkelerde bir şekilde uygulanıyor. Türkiye'de buna geçmeli miyiz evet geçmeliyiz. Bu tür işler planlanmalı ve zaman içerisinde akıllıca ve planlı programlı yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul ve büyükşehirlerde, Anadolu’ya göre yaşam maliyetinin daha yüksek olduğunu hatırlatan Kileci; “Uygulayan ülkeler var.. Amerika'da Avrupa'nın birçok bölgesinde gelişmiş ülkelerde bir şekilde uygulanıyor. Türkiye'de buna geçmeli miyiz evet geçmeliyiz. Bu tür işler planlanmalı ve zaman içerisinde akıllıca ve planlı programlı yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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