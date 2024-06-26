Asgari Ücret Bilmecesi: İş Dünyasının Talebi Bölgesel Asgari Ücret!

Kamuoyunda asgari ücrete ara zam beklentisi oluşurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün ara zam çalışması olmadığını açıklamıştı. İş dünyası ise asgari ücrette yeni beklentiye girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Fikret Kileci, asgari ücretin bölgesel olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.