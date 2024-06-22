Asgari Ücrete Ara Zam İddiası: “Temmuz Ayında Değil Eylül Ayında Yapılacak”
Asgari Ücrete Ara Zam İddiası: “Temmuz Ayında Değil Eylül Ayında Yapılacak”
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı “kemer sıkma” politikası sebebiyle hemen hemen her kaleme vergi hazırlığı yapılırken, asgari ücrete ise zam yapılmacağını ifade ediliyordu.
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Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da zam iddialarını yalanmıştı.
Ancak 17 bin 725 lira olan açlık sınırının da altına düşen asgari ücret ile ilgili birçok kesimden zam talebi geliyor.
Özgür Demirtaş da asgari ücrete yapılacak zammın enflasyonu artıracak olmasına rağmen yapılması gerektiğini söyledi.
TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise asgari ücrete eylül ayında zam yapılabileceğini ifade etti.
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Karakaş, konuyla ilgili "Yapılacak zam, asgari ücretle geçinen vatandaşların hayat pahalılığı için önemli bir destek olacak. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler, gıda, kira ve diğer temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Zor durumda olan asgari ücretliler için planlanan zam, ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak." ifadelerini kullandı.
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