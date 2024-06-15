Özgür Demirtaş’tan Asgari Ücret Çıkışı: “Ara Zam Yapılması Lazım”
Özgür Demirtaş’tan Asgari Ücret Çıkışı: “Ara Zam Yapılması Lazım”
Daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücretin enflasyon üzerinde etkisine sık sık vurgu yapan ekonomist Özgür Demirtaş, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini söyledi. Demirtaş, asgari ücretin enflasyondaki 4’üncü etki olduğunu da sözlerine ekledi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonu düşürmek için vatandaşın harcamalarını kısmasını sağlamaya çalışıyor.
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Yeni vergi paketi üzerinde çalışan bakanlık, asgari ücrete ara zam yapılmasına da kesinlikle karşı çıkıyor.
Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da temmuzda asgari ücrete zam olmayacağı açıklamıştı.
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ise bu yaptığı paylaşımda asgari ücretin kesinlikle artması gerektiğini ifade etti.
“Asgari Ücretin Artması lazım. Enflasyona negatif etki edecektir. Ancak Enflasyona etki sıralaması benim için dördüncü sırada şu anda. Çok yazdım: İnsanların asgari ücret ile geçinmesi imkansız. Tasarruf Dar Gelirliden başlayamaz…”
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Özgür Demirtaş, daha önceleri asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkisinden bahsettiği için sık sık tepki çekiyordu.
Asgari ücret, bu yolda 17 bin 2 lira olarak ödeniyor.
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