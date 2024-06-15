Özgür Demirtaş’tan Asgari Ücret Çıkışı: “Ara Zam Yapılması Lazım”

Daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücretin enflasyon üzerinde etkisine sık sık vurgu yapan ekonomist Özgür Demirtaş, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini söyledi. Demirtaş, asgari ücretin enflasyondaki 4’üncü etki olduğunu da sözlerine ekledi.