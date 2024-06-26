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Belediye Başkanının Çarptığı Turist Hayatını Kaybetti: Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

Belediye Başkanının Çarptığı Turist Hayatını Kaybetti: Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 18:47

Gaziantep’in Nizip ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ali Doğan’ın kullandığı araç, Antalya’da Danimarka uyruklu Rami Ali Surul’a çarptı. Surul olay yerinde hayatını kaybederken, Ali Doğan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında Danimarkalı turist Rami Ali Surul hayatını kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında Danimarkalı turist Rami Ali Surul hayatını kaybetti.

Surul’a çarpan 27 AGU 194 plakalı otomobilin, CHP’li Nizip ilçesi belediye başkanı Ali Doğan olduğu tespit edildi.

Surul’a çarpan 27 AGU 194 plakalı otomobilin, CHP’li Nizip ilçesi belediye başkanı Ali Doğan olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan belediye başkanı, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan belediye başkanı, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Nizip Belediyesi'nden yapılan açıklama

Nizip Belediyesi'nden yapılan açıklama

Olay yerinden görüntüler 👇

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