Belediye Başkanının Çarptığı Turist Hayatını Kaybetti: Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı
Belediye Başkanının Çarptığı Turist Hayatını Kaybetti: Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı
Gaziantep’in Nizip ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ali Doğan’ın kullandığı araç, Antalya’da Danimarka uyruklu Rami Ali Surul’a çarptı. Surul olay yerinde hayatını kaybederken, Ali Doğan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Antalya’nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında Danimarkalı turist Rami Ali Surul hayatını kaybetti.
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Surul’a çarpan 27 AGU 194 plakalı otomobilin, CHP’li Nizip ilçesi belediye başkanı Ali Doğan olduğu tespit edildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan belediye başkanı, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Nizip Belediyesi'nden yapılan açıklama
Olay yerinden görüntüler 👇
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