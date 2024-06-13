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Üflediler Söndüm! İki Motosikletli Çarpmadan Kaza Yaptı: ''Daha Sıfır Aldık Var mı Böyle Bir Şey''

Üflediler Söndüm! İki Motosikletli Çarpmadan Kaza Yaptı: ''Daha Sıfır Aldık Var mı Böyle Bir Şey''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 16:16

İlginç trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. İki motosiklet birbirine çarpmadan kaza yaptı. Çevredekilerin yardım ettiği olaydan iki taraf da hasar almazken, ufak bir tartışma da yaşandı. 'Bu da oldu!' dedirten kaza videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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Çarpışma yok ama kaza var.

Çarpışma yok ama kaza var.

Uçağın Tofaş'a çarptığını gördük, trafik kazasına karışan balık gördük ama hiç çarpışmadan meydana gelen kazayı ilk kez görüyoruz.

İki motosiklet birbirine değmeden kaza yaptı.

İki motosiklet birbirine değmeden kaza yaptı.

Bir sokakta karşılıklı denk gelen iki motosikletli ani fren yaparak olası bir faciadan kıl payı kurtuldu. Motosikletlilerden biri kazanın etkisiyle yere düşerek yuvarlandı.

Kısa süreli paniğin ardından serzenişte bulundu.

Kısa süreli paniğin ardından serzenişte bulundu.

Yere düşen vatandaş toparlandıktan sonra ufak bir tartışma yaşansa da iki taraf da daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Sosyal medyada düşen videoya yorumlar da peş peşe geldi.

Sosyal medyada düşen videoya yorumlar da peş peşe geldi.
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarından birçoğu karşı tarafı suçlarken, kayıt alan motosikletliye hak verdi.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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İşte gelen yorumlar:

İşte gelen yorumlar:
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