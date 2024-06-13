Üflediler Söndüm! İki Motosikletli Çarpmadan Kaza Yaptı: ''Daha Sıfır Aldık Var mı Böyle Bir Şey''

İlginç trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. İki motosiklet birbirine çarpmadan kaza yaptı. Çevredekilerin yardım ettiği olaydan iki taraf da hasar almazken, ufak bir tartışma da yaşandı. 'Bu da oldu!' dedirten kaza videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.