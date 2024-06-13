Üflediler Söndüm! İki Motosikletli Çarpmadan Kaza Yaptı: ''Daha Sıfır Aldık Var mı Böyle Bir Şey''
Üflediler Söndüm! İki Motosikletli Çarpmadan Kaza Yaptı: ''Daha Sıfır Aldık Var mı Böyle Bir Şey''
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Çarpışma yok ama kaza var.
İki motosiklet birbirine değmeden kaza yaptı.
Kısa süreli paniğin ardından serzenişte bulundu.
Sosyal medyada düşen videoya yorumlar da peş peşe geldi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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İşte gelen yorumlar:
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