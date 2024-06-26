Filenin Sultanları’na İstiklal Marşı İftirası: “İstiklal Marşı’nı da Bilmiyorsunuz!”
Filenin Sultanları’na İstiklal Marşı İftirası: “İstiklal Marşı’nı da Bilmiyorsunuz!”
Tarihi başarılara imza atan A Milli Takım Voleybol Takımımız, Türkiye’de bazı kesimlerin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Milli oyuncularımızın olduğu bir video, “İstiklal Marşı ile dalga geçiyorlar” diyerek Twitter’da paylaşıldı ancak voleybolcularımızın videoda ünlü besteci Frederic Chopin’in Cenaze Marşı’nı söylediği görüldü.
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Tarihi başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye’de özellikle bazı kesimlerden mantıksız şekilde tepki görüyor.
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Tepkilerin yanı sıra kadın voleybolcularımıza iftira da atılıyor.
Son olarak Twitter’daki “Hurma” isimli hesap, kadın voleybolcularımızın eğlence amaçlı Frederic Chopin’in Cenaze Marşı’nı söylediği videoyu “İstiklal Marşı ile dalga geçiyorlar” diyerek paylaştı.
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Milli Takım oyuncularımızın yer aldığı video 👇
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Tamamen iftira olan paylaşım sosyal medyada da tepki çekti 👇
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