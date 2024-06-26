Filenin Sultanları’na İstiklal Marşı İftirası: “İstiklal Marşı’nı da Bilmiyorsunuz!”

Tarihi başarılara imza atan A Milli Takım Voleybol Takımımız, Türkiye’de bazı kesimlerin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Milli oyuncularımızın olduğu bir video, “İstiklal Marşı ile dalga geçiyorlar” diyerek Twitter’da paylaşıldı ancak voleybolcularımızın videoda ünlü besteci Frederic Chopin’in Cenaze Marşı’nı söylediği görüldü.