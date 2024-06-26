Görüş Bildir
Haberler
Spor
Filenin Sultanları’na İstiklal Marşı İftirası: “İstiklal Marşı’nı da Bilmiyorsunuz!”

Filenin Sultanları’na İstiklal Marşı İftirası: “İstiklal Marşı’nı da Bilmiyorsunuz!”

Filenin Sultanları
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 22:16

Tarihi başarılara imza atan A Milli Takım Voleybol Takımımız, Türkiye’de bazı kesimlerin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Milli oyuncularımızın olduğu bir video, “İstiklal Marşı ile dalga geçiyorlar” diyerek Twitter’da paylaşıldı ancak voleybolcularımızın videoda ünlü besteci Frederic Chopin’in Cenaze Marşı’nı söylediği görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tarihi başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye’de özellikle bazı kesimlerden mantıksız şekilde tepki görüyor.

Tarihi başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye’de özellikle bazı kesimlerden mantıksız şekilde tepki görüyor.

Tepkilerin yanı sıra kadın voleybolcularımıza iftira da atılıyor.

Tepkilerin yanı sıra kadın voleybolcularımıza iftira da atılıyor.

Son olarak Twitter’daki “Hurma” isimli hesap, kadın voleybolcularımızın eğlence amaçlı Frederic Chopin’in Cenaze Marşı’nı söylediği videoyu “İstiklal Marşı ile dalga geçiyorlar” diyerek paylaştı.

Son olarak Twitter’daki “Hurma” isimli hesap, kadın voleybolcularımızın eğlence amaçlı Frederic Chopin’in Cenaze Marşı’nı söylediği videoyu “İstiklal Marşı ile dalga geçiyorlar” diyerek paylaştı.

👇

👇
twitter.com

Milli Takım oyuncularımızın yer aldığı video 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tamamen iftira olan paylaşım sosyal medyada da tepki çekti 👇

Tamamen iftira olan paylaşım sosyal medyada da tepki çekti 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
17
5
5
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın