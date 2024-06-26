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Kazayı Fenomen Otobüs Şoförü Yapmış: Para Cezası Kesildi

Kazayı Fenomen Otobüs Şoförü Yapmış: Para Cezası Kesildi

Zonguldak
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 17:50

TikTok’ta 1 milyondan fazla takipçisi olan fenomen otobüs şoförü Serenay Göç, dün akşam Zonguldak’ta kazaya karıştı. Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonrasında 4 kişi yaralandı. Fenomen şoföre hız sınırını aştığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

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Zonguldak’taki kaza dün akşam saatlerinde Gökçebey ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi.

Zonguldak’taki kaza dün akşam saatlerinde Gökçebey ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi.

B.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yapması sonucu savrulup, Serenay Göç idaresindeki 59 KS 401 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

B.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yapması sonucu savrulup, Serenay Göç idaresindeki 59 KS 401 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada otobüs şoförü Serenay Göç’ün sosyal medya fenomeni olduğu ve 1 milyon takipçisi bulunduğu belirlendi. Göç'ün ayrıca doğum gününe 1 saat kala kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Bu arada otobüs şoförü Serenay Göç’ün sosyal medya fenomeni olduğu ve 1 milyon takipçisi bulunduğu belirlendi. Göç'ün ayrıca doğum gününe 1 saat kala kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, saatte 100 kilometre hızla kavşağa girdiğini tespit ettikleri Göç'e, hız sınırını yüzde 50 üzerinde aştığı için 6 bin 439 lira ceza uyguladı. Otomobil sürücüsü B.Ç.'nin ise kavşakta hatalı manevra yaptığı tespit edildi ve adli işlem yapıldığı belirtildi

Polis ekipleri, saatte 100 kilometre hızla kavşağa girdiğini tespit ettikleri Göç'e, hız sınırını yüzde 50 üzerinde aştığı için 6 bin 439 lira ceza uyguladı. Otomobil sürücüsü B.Ç.'nin ise kavşakta hatalı manevra yaptığı tespit edildi ve adli işlem yapıldığı belirtildi

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