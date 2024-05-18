Brezilyalı Sosyal Medya Fenomeni Nesaku, Canlı Yayın Yaparken Öldürüldü
Brezilyalı Sosyal Medya Fenomeni Nesaku, Canlı Yayın Yaparken Öldürüldü
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan ve sosyal medya fenomeni olan Nesaku canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü.
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Brezilya'nın ünlü TikTok fenomeni Nesaku canlı yayın açtığı sırada bir grubun saldırısına uğradı.
Yerel basına yansıyan haberlere göre; Nesaku 4 kurşunla vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından fenomen isim hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Asıl adı Romim olan Nesaku'nun tetikçiler tarafından öldürüldüğüne inanılıyor.
İşte canlı yayın sırasında Nesaku’ya yapılan saldırının görüntüleri…
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