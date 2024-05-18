At Yarışında Feci Kaza: Atın Ezdiği Apranti Hastanelik Oldu

Ankara’da düzenlenen at yarışı mücadelesinde feci bir kaza yaşandı. Apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ile jokey Mehmet Keskin, mücadele içerisinde attan düştü. Sansar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keskin'in tedavisi ise olay yerinde devam etti.