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At Yarışında Feci Kaza: Atın Ezdiği Apranti Hastanelik Oldu

At Yarışında Feci Kaza: Atın Ezdiği Apranti Hastanelik Oldu

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.05.2024 - 15:33

Ankara’da düzenlenen at yarışı mücadelesinde feci bir kaza yaşandı. Apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ile jokey Mehmet Keskin, mücadele içerisinde attan düştü. Sansar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keskin'in tedavisi ise olay yerinde devam etti.

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Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün 1. koşusu olan 'Maiden' mücadelesi saat 13.00'da start aldı. 3 Yaşlı Arap atlarının mücadele verdiği 1000 metre çim pistte koşulan yarışta viraj dönülüp son düzlüğe çıkıldığı sırada yarışı birinci tamamlayan jokey Vedat İbiş'in kontrolündeki 'Luxor Boy' ve jokey Hışman Çizik'in bindiği 'Lord Şahı' isimli tayın arasında kalan 'Rüstem Nizan' isimli tay düştü.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün 1. koşusu olan 'Maiden' mücadelesi saat 13.00'da start aldı. 3 Yaşlı Arap atlarının mücadele verdiği 1000 metre çim pistte koşulan yarışta viraj dönülüp son düzlüğe çıkıldığı sırada yarışı birinci tamamlayan jokey Vedat İbiş'in kontrolündeki 'Luxor Boy' ve jokey Hışman Çizik'in bindiği 'Lord Şahı' isimli tayın arasında kalan 'Rüstem Nizan' isimli tay düştü.

Apranti: At yarışlarında çok fazla yarış kazanan jokeylere göre daha az yarış kazanan genç binicilere verilen isim.

Luxor Boy isimli taya çarpan Rüstem Nizan'ın üzerindeki apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar kum piste savruldu. Sansar'ın arkasından yarışı takip eden 'Zafere Koşan' isimli tay da jokeyi Mehmet Keskin'i üzerinden düşürdü. Keskin'in yarıştığı tay, apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın üzerinden geçti. Yaralanan Sansar, pistte kendisini yere bıraktı.

Luxor Boy isimli taya çarpan Rüstem Nizan'ın üzerindeki apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar kum piste savruldu. Sansar'ın arkasından yarışı takip eden 'Zafere Koşan' isimli tay da jokeyi Mehmet Keskin'i üzerinden düşürdü. Keskin'in yarıştığı tay, apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın üzerinden geçti. Yaralanan Sansar, pistte kendisini yere bıraktı.

Feci kazanın hemen ardından hipodromda hazır bekletilen sağlık ekipleri, jokeylerin yardımına koştu. Apranti Fatih Mehmet Sansar, ambulansla hastaneye kaldırıldı, jokey Mehmet Keskin'e de sağlık ekipleri hipodromda müdahalede bulundu.

Feci kazanın hemen ardından hipodromda hazır bekletilen sağlık ekipleri, jokeylerin yardımına koştu. Apranti Fatih Mehmet Sansar, ambulansla hastaneye kaldırıldı, jokey Mehmet Keskin'e de sağlık ekipleri hipodromda müdahalede bulundu.

Kazanın görüntüleri 👇

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